Oroscopo Branko del 6 maggio: relax e tanto amore questo venerdì

Oroscopo Branko del 6 maggio: relax e tanto more questo venerdì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sei meno ottimista del solito, il futuro ti fa paura. Tendi sempre a concentrarti sul presente, ma ora devi lasciarti un po’ andare: vedrai che tutto andrà bene, devi solo rischiare un po’ di più!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sei molto curioso, non riesci mai a fermarti all’apparenza (e fai bene). Ma attenzione perché la curiosità si può trasformare in un’ossessione: cerca di non cadere nel tranello!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Stai guardando al futuro con positività, ma devi anche pensare al presente: devi viverti il momento, non puoi sempre stare con la testa tra le nuvole!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Buone notizie perché le idee non ti mancano e presto ti si presenterà un’occasione da cogliere al volo. Buttati a capofitto, lasciati andare: solo così non te ne pentirai!

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sei un po’ in ansia, non riesci ad avere una stabilità, un equilibrio e i cambiamenti ti spaventano. Che ne dici di andare oltre?

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Fai fatica ad accettare il cambiamento perché per te l’equilibrio è tutto. A volte, però, bisogna anche osare per migliorare le cose!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Devi cambiare qualcosa nella tua vita, ma stai facendo resistenza. Forse, però, è meglio guardare tutto da un altro punto di vista: forza!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sai bene cosa fare, hai le idee chiare su quello che provi, ma hai un po’ di difficoltà a trasformare i tuoi sentimenti in fatti concreti. Che ne dici di seguire l’istinto? E il cuore?

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Cerca di fare ordine nella tua vita, nei tuoi pensieri e, soprattutto, nel tuo cuore. C’è qualcosa che ti turba, ma devi capire cosa prima di agire!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Attorno a te il clima è un po’ teso, ma tu sei una persona positiva, genuina e non riesce a comprendere tutto. Cerca di immedesimarti in loro, in quello che provano.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Vorresti sfogarti, lasciarti andare, ma non sai bene con chi: fai difficoltà a trovare il confidente giusto perché non ti fidi di tutti. E a volte, però, sbagli!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Hai le idee chiare, sai bene i tuoi obiettivi, ma stai facendo fatica a raggiungerli. Cerca di concentrarti di più, di pianificare il lavoro nei minimi dettagli. E le soddisfazioni non mancheranno!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Branko del 6 maggio: relax e tanto amore questo venerdì proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.