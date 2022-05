mattino-5-manda-in-onda-la-vergogna-vera:-panicucci-sbigottita,-tutti-se-ne-lavano-le-mani-[video]

Sgomento nello studio di “Mattino 5”: fioccano accuse pesantissime in diretta dopo lo scioccante servizio.

“Mattino 5“, in onda quotidianamente sulla rete ammiraglia di Mediaset, porta alla luce casi di attualità, gossip e cronaca, offrendo ogni giorno agli spettatori una visuale d’insieme della temperatura nel Belpaese. La conduttrice Federica Panicucci affronta con tatto e discrezione anche i casi più controversi, regalando approfondimenti inediti al pubblico del talk-show.

Un caso in particolare ha scioccato l’opinione pubblica, e tiene banco da giorni nel parterre di “Mattino 5“. Si tratta di una vicenda familiare assai spinosa, che vede coinvolta una 21enne avellinese, tenuta in ostaggio dai genitori all’interno della propria abitazione. Anche oggi Federica Panicucci ha dedicato ampio spazio alla vicenda, appellandosi anche al parere del Sindaco del paese. Le dichiarazioni del Primo Cittadino, però, hanno provocato un’ondata di indignazione in studio, e il pubblico ha fatto eco immediato.

“Perché nessuno ha parlato?”: a Mattino 5 si cercano risposte

La sfortunata giovane, residente nel comune di Aiello Del Sabato, è scomparsa per 3 anni dai radar della propria comunità. La madre 47enne, infatti, l’ha relegata alla condizione di schiava, tenendola perennemente in catene, privandola di acqua e cibo, impedendole di lavarsi e sottoponendola a continue angherie. A favorire la liberazione della 21enne è stata la sorella minore, che ha coraggiosamente denunciato gli abusi alle autorità.

L’intera famiglia risulta fosse attenzionata dagli assistenti sociali della zona, ma tale protocollo non è stato salvifico per la sorte della giovane. L’avellinese ha infatti subito tali molestie per lungo tempo, senza che la sua assenza fosse mai notata. Questo, almeno, è quello che sostiene il Sindaco del paese Sebastiano Gaeta, ospite in collegamento a “Mattino 5“. L’uomo, infatti, ha dichiarato di non aver minimamente subodorato il disagio familiare della giovane, schivando ogni responsabilità al riguardo. Gli opinionisti in studio sono comprensibilmente insorti: l’atteggiamento apparentemente omertoso del Sindaco e degli abitanti della zona potrebbero aver rappresentato una concausa nella lunga segregazione della giovane vittima. Ecco il video in questione:

Segregata e incatenata in casa da anni dalla mamma: perché nessuno ha parlato? In diretta a #Mattino5 parla il sindaco del paese pic.twitter.com/0B1rxd9r1w — Mattino5 (@mattino5) May 5, 2022

Ecco anche le reazioni del pubblico al terribile racconto reso agli inquirenti dalla giovane:

Un sindaco che pensa più a salvare il suo posto confortabile invece di assumere gli errori fatti. Una cosa vergognosa — moschella roberto (@kikiroberto) May 5, 2022

Troppo spesso simili casistiche si consumano nell’indifferenza di intere comunità: ci auguriamo che approfondite indagini portino alla luce tutte le responsabilità del caso.

