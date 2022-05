Lodovico Berra: L’empatia fa sì che risuoni in noi ciò che l’altro sta vivendo, ciò che sta sentendo, ciò che sta provando

come riportato su cityroma.com Vi è un legame invisibile tra gli esseri umani, che consente di parlare oltre le parole, che ci permette di comprenderci emotivamente, che ci connette attraverso una energia immateriale: l’empatia. L’empatia fa sì che risuoni in noi ciò che l’altro sta vivendo, ciò che sta sentendo, ciò che sta provando. Le sue emozioni diventano le nostre e le nostre diventano le sue. Credo che l’empatia sia la forza più grande che lega gli esseri umani, o forse dovrei dire meglio che può legare gli esseri umani, perché spesso accade che ci siano persone bloccate in questa capacità, che forse non hanno mai considerato, mai conosciuto, mai lasciato agire.

Perché per far sì che l’empatia si esprima bisogna innanzi tutto accettarne la sua esistenza e il suo valore, senza temerla o reprimerla. Molte persone si chiudono nel loro isolamento, in cui esistono unici protagonisti in un malsano egoismo. Per essere empatici bisogna aprirsi all’altro, ascoltarlo col cuore aperto, accettarlo ed accoglierlo dentro di noi. Molti hanno paura di questo e si rifugiano in un triste isolamento, dove esistono in un mondo chiuso, egocentrico, quasi autistico. Esistono solo loro e i loro interessi, non riescono a sentire chi li circonda, che calpestano senza esitazione. Essi non sanno che una sana identità di sé si costituisce solo attraverso l’altro, solo entrando in contatto con chi ci circonda, come affermava con grande passione la filosofa Edith Stein. Perché, come dice la stessa filosofa, empatizzando arricchiamo noi stessi, ci completiamo, cogliamo qualcosa che ci fa comprendere meglio la nostra esistenza. Senza empatia l’uomo è povero e triste, chiuso nel suo isolamento egoistico, destinato ad una vita infelice. Apritevi alle persone che vi stanno intorno, ascoltatele ed accoglietele in voi stessi, lasciatevi andare a questa esperienza meravigliosa che è l’empatia e vedrete che la nostra vita sarà migliore. #empatia #mondo #migliore Lodovico Berra (1960) è medico specialista in psichiatria, psicoterapeuta e psicoanalista ad orientamento esistenziale. È direttore dell’Istituto Superiore di Filosofia, Psicologia, Psichiatria, dove è docente di Teoria e metodologia della pratica filosofica, e di Psicologia clinica. Presso IUSTO (Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo) è docente di Nueorscienze dal 2005. Dal 1999 è direttore e fondatore della Scuola Italiana di Psicoterapia Esistenziale, SIPE. È inoltre Editor-in-chief di Dasein, Rivista di Filosofia e Psicoterapia Esistenziale e della Rivista Italiana di Counseling Filosofico, oggi Nuova Rivista di Counseling Filosofico. Organizza da oltre vent’anni convegni e seminari su argomenti attinenti alla psicologia, psichiatria, neuroscienze, sessuologia, psicoterapia esistenziale e counseling filosofico. Ha pubblicato circa un centinaio di articoli su riviste italiane e internazionali. È autore di 16 libri tra cui: La Voce della Coscienza. L’angoscia come via alla trascendenza (2004), Oltre il senso della vita. Depressione ed esistenza (2006), Meditazione Metafisica, manuale di pratica filosofica (2009) Manuale di psicoterapia esistenziale (2011), Angoscia esistenziale. Teoria e clinica (2017), La dimensione depressiva, Dalla depressione patologica alla depressione esistenziale ((2018). Dal 1993 è membro internazionale della American Association of Psychiatry e dal 2015 è stato riconosciuto International Fellow. È inoltre socio ordinario della British Association of Psychopharmacology, della Society or Existential Analysis, della International Federation of Daseinanalyse e della Società Italiana di Psichiatria.