Hai la vista offuscata? Non trascurarlo, può essere il segnale di qualcosa di serio

Attenzione ai disturbi degli occhi: la vista offuscata potrebbe essere il campanello di allarme per una seria patologia.

Può accadere che, dopo una giornata intensa di lavoro o studio, la vista risulti offuscata, e tale fastidio sia accompagnato da un persistente bruciore agli occhi. Troppo tempo trascorso su libri o incollati allo schermo di un computer può comportare un affaticamento degli occhi, ed è necessario riposare lo sguardo. Anche l’applicazione di un collirio delicato può aiutare a defaticare gli occhi, ripristinando i livelli ideali di umidità del bulbo oculare.

Se invece l’offuscamento della vista si ripropone in maniera sistematica, è bene considerarlo un potenziale sintomo di una patologia ben più grave: si tratta del diabete. Tale malattia rappresenta una vera e propria piaga nel mondo occidentale: scopriamo come ravvisare i segnali più evidenti che ne preannunciano la diagnosi.

Vista offuscata, e non solo: ecco tutti i sintomi del diabete

L’insorgenza del diabete mellito determina molteplici danni alla superficie oculare, e numerosi studi ne documentano la correlazione. I pazienti diabetici lamentano spesso una sensazione di secchezza agli occhi, e sono anche a rischio di cheratite superficiale punctata, sindrome da erosione corneale e difetti epiteliali persistenti. Il diabete, inoltre, diminuisce la velocità di guarigione dalle lesioni, rallentando la costante rigenerazione dell’epitelio corneale. Tale fenomeno provoca spesso facili arrossamenti e una sensazione di stanchezza agli occhi.

Un’altra grave conseguenza del diabete può essere la retinopatia diabetica: essa viene infatti diagnosticata a circa 1/3 dei pazienti che ne sono affetti. I sintomi più comuni sono, per l’appunto, un costante affaticamento oculare, accompagnato dalla comparsa di macchie scure nel campo visivo. Può altresì verificarsi una severa difficoltà nell’identificare i colori, e la percezione di aloni attorno alle fonti di luce. anche una scarsa visione notturna può essere un segnale da non sottovalutare; in presenza di un mix di tutti i sintomi succitati è consigliabile affidarsi a degli esami specialistici.

Le analisi diagnostiche più comunemente impiegate per la diagnosi del diabete sono l’esame della glicemia a digiuno, il test della curva glicemica e l’analisi dell’emoglobina glicata. È possibile prenotarle tramite il proprio medico di base che, valutando i criteri di urgenza, provvederà a prescriverle presso strutture pubbliche o private. In ogni caso è buona norma non sottovalutare i disturbi della vista: se tali episodi hanno carattere ricorrente, è consigliabile approfondire, anche solo per scongiurare il rischio di diabete.

The post Hai la vista offuscata? Non trascurarlo, può essere il segnale di qualcosa di serio appeared first on Ck12 Giornale.