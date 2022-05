Emma Marrone, nulla da fare: “È finita”, ora c’è grande delusione

Brutto colpo quello vissuto da Emma Marrone. La sentenza è definitiva, non c’è più niente da fare: cambierà tutto, di nuovo

Nella carriera di Emma Marrone sono state tantissime le soddisfazioni. La sua vita televisiva e musicale è iniziata ad Amici di Maria de Filippi, dove ha partecipato e vinto nella nona edizione. Di anno in anno, il suo pubblico si è ingrandito sempre di più e la cantante salentina si è aperta anche a nuove esperienze, televisive e radiofoniche.

Nelle ultime ore, però, per Emma Marrone sembra essere arrivata una dura botta. La decisione è ormai definitiva e sembra non esserci via di ritorno: per lei cambia di nuovo tutto. Ecco cos’è successo.

Emma Marrone stroncata sul nascere: non tornerà

Già quando era solo una concorrente di Amici di Maria de Filippi, Emma Marrone aveva mostrato il suo carattere. Tosta e decisa, è una donna che sa bene quello che vuole e, soprattutto, è disposta a tutto pur di ottenerlo. La sua voce graffiante ha conquistato negli anni sempre più pubblico e, con Annalisa ed Alessandra Amoroso, è forse tra le donne più di successo uscite dal talent di Canale5.

Ad oggi Emma Marrone ha già pubblicato otto album e ha già trionfato al Festival di Sanremo, vittoria che molti considerano apice della carriera di un cantante. L’anno era il 2012 e il brano “Non è l’inferno”, dedicato all’Italia e ai suoi problemi. Nel 2014 è stata poi scelta per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, dove ha portato il brano “La mia città”, classificandosi ventunesima.

Nella sua vita, però, non sono mancate anche altre esperienze. Emma Marrone, infatti, ha già partecipato in quattro film tra cui “Benvenuti al Nord” di Luca Miniero e “Gli anni più belli” di Muccino. In televisione, inoltre, si è messa in gioco con diversi programmi, tra cui Tu sì que Vales e X-Factor. Qui ha ricoperto il ruolo di giudice per due stagioni: 2020 e 2021. A fianco di Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton, Emma si è messa in gioco come coach per i nuovi talenti.

Nonostante i volti interessanti e il nuovo conduttore, Ludovico Tersigni, l’edizione scorsa di X-Factor non ha raggiunto i risultati sperati. Forse anche per questo motivo, quindi, Sky ha deciso di cambiare giudici. I nomi confermati per ora son quelli di Manuel Agnelli, unica riconferma, e due new entry: Fedez e Ambra Angiolini. Per Emma, quindi, sembra finita:

Chissà come avrà preso questa decisione, Emma. Sicuramente per lei è un colpo basso, ma niente le vieta di tornare nel futuro (come sta accadendo per Fedez) o di puntare a nuove spiagge.

