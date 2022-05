clemente-russo-ha-superato-il-limite:-“eliminati”,-lui-e-sua-moglie-hanno-esagerato-ancora

Il pugile olimpico Clemente Russo è da giorni al centro di un’infuocata polemica: il prossimo prime time potrebbe essere l’ultimo.

La penultima puntata de “L’Isola dei Famosi” ha regalato agli spettatori diversi picchi di tensione in diretta. Sebbene i naufraghi di Cayo Cochinos siano stati compattati dagli autori in un unico gruppo, le differenze caratteriali hanno creato una profonda spaccatura nel cast. De-facto, sono sorte due fazioni contrapposte, che a grandi linee ricalcano lo schieramento dei “Tiburons” contro gli avversari “Cucaracha“.

Leader morali dei rispettivi gruppi sono Nicolas Vaporidis, legato a doppio nodo ai fratelli Tavassi, e i coniugi Russo-Maddaloni, che contano sull’appoggio del cantante Blind. Clemente Russo si è distinto in puntata per le preoccupanti minacce all’indirizzo dell’attore di origine greca: il pugile gli avrebbe infatti promesso: “In puntata ti faccio un c**o così!“. La tensione si taglia con il coltello, e l’opinionista Vladimir Luxuria ha contestato apertamente gli atteggiamenti aggressivi del campione olimpico. La strategia d’attacco ha parzialmente penalizzato entrambi in contendenti: sono infatti finiti al televoto ambo Clemente e Nicolas, con l’aggiunta di Nick dei Cugini di Campagna.

Clemente Russo, il televoto può essere la sua Caporetto: “Una coppia orrenda!”

Se alcuni spettatori hanno condannato la palese antipatia di Vladimir Luxuria nei confronti della coppia di sportivi di Playa Palapa, altri invece ne sostengono le ragioni. Al di là delle minacce di Clemente verso Nicolas Vaporidis, infatti, il pubblico contesta lo scarso fair-play di entrambi i coniugi. Laura, infatti, avrebbe barato durante una prova leader, reagendo malamente all’esito del VAR.

L’indice di gradimento del pugile e della judoka sta crollando miseramente, al contrario di Vaporidis che, dopo un esordio barcollante, ha conquistato il cuore degli spettatori. Molti di essi caldeggiano l’eliminazione della coppia dal reality, e Clemente sta nelle ultime ore rischiando grosso.

@pomeriggio5 che violenza inaudita Clemente Russo e sua moglie che brutto carattere. Luxuria fatto bene a rispondere. Nessuno deve minacciare. Nessuno ….assurdo Laura e clemente. Devono essere eliminati brutto esempio. Di TV assurdo .troppo violenti arroganti — Ettore (@Ettore42332696) May 3, 2022

Il televoto di domani potrebbe essere decisivo, e il pubblico serba pochi dubbi circa l’esito delle votazioni. Un utente commenta indignato: “Una coppia orrenda che gioca sporco, insinuano, fanno accuse gravi e tentano di fare terra bruciata ad altri concorrenti. Sono dei metti zizzania, questi sono i “signori” Russo, e di sportivo hanno ben poco!“.

Una coppia orrenda che gioca sporco, insinuano, fanno accuse gravi e tentano loro di fare terra bruciata ad altri concorrenti…sono dei metti zizzania, questi sono i “signori” russo e di sportivo hanno ben poco 🤷‍♂️😉 — Bubusettete😉 (@Bea1576772750) May 4, 2022

Clemente Russo ha le ore contate sull’atollo onduregno?

