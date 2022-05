Alex Belli vuota il sacco: “È stata tutta una farsa”, stavolta ha detto tutta la verità

L’attore Alex Belli rilascia una confessione sconcertante: l’ha solamente presa in giro, colpo basso dopo il “GF Vip”.

L’attore emiliano Alex Belli non ha alcuna intenzione di sparire dai radar dopo la celebrità accumulata al “GF Vip“. Il volto di “Centrovetrine” ha contribuito ad animare le dinamiche dentro e fuori la casa di Cinecittà, dando nuovo lustro al detto: “nel bene o nel male, purché se ne parli“.

E di lui si parla ancora: Alex Belli ha infatti presenziato al format settimanale “Casa chi“, rilasciando diverse dichiarazioni bomba. L’indiscrezione più controversa riguarda la Princess Jessica Selassiè: a quanto pare la vincitrice del reality deve fare i conti con una dura presa di coscienza.

Alex Belli non ha alcun dubbio: “Ha giocato con lei!”

L’attore si è preso il merito per il nuovo flirt di Jessica Selassiè: la ragazza è stata infatti paparazzata con un amico di Alex Belli. L’affascinante new-entry porta il nome di Simone Bonaccorsi, e detiene il titolo “Mister D’Italia”. Ha inoltre partecipato a “Temptation Island” con l’allora fidanzata Chiara Esposito. La relazione in seguito è finita, e Simone è stato beccato in compagnia di Jessica in un noto locale romano. Belli ha spiegato: “La factory crea dei match pazzeschi. Ho fatto da tramite ai due, che si sono incontrati nell’ascensore dell’hotel dove ho fatto la festa, e si sono scambiati i numeri. Ho fatto da Cupido… Poi li ho persi di vista: c’è stato il buio totale, e poi li ho rivisti paparazzati a Roma… Da Milano a Roma in un batter d’occhio!”.

Alex ammette poi di non essere in possesso di ulteriori informazioni: Simone sembra essere piuttosto riservato, e non è dato conoscere la temperatura del loro rapporto. Secondo Belli, però, una cosa è certa: “Simone non mi racconta i dettagli, ma in ogni caso sarà molto più vero dei #jerù, che erano una grandissima farsa! Jessi era assolutamente in buona fede, ma Barù ci ha giocato un sacco!“. A quanto emerge, i fandom dedicati a Jessica e Barù possono appendere le speranze al chiodo. L’accusa di Alex Belli non lascia spazio a dubbi: il food influencer avrebbe solamente manipolato la cotta della Princess per strategia di gioco. In effetti, la caldeggiata relazione tra i due, mai realmente decollata, ha contribuito a farlo approdare alla finalissima del format. Jessica Selassiè sceglierà di replicare alle dichiarazioni di Belli, oppure è già concentrata sul suo nuovo amore?

