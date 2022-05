alberto-matano-non-ci-sta:-va-in-onda-e-fa-la-furbata,-ma-lo-hanno-beccato-subito

Il conduttore Alberto Matano sembra avere una strategia ben chiara: gli spettatori, però, hanno notato una scorrettezza.

Le emittenti televisive sono più che mai coinvolte in una spietata guerra per lo share: alti ascolti determinano un maggior numero di sponsor, e monetizzare è l’unico segreto per la longevità dei programmi. Con l’avvento delle piattaforme di streaming e dei canali a pagamento, i colossi in chiaro hanno subito un duro colpo.

Si rende perciò necessario sfornare prodotti televisivi sempre più accattivanti e innovativi, e battere sul tempo la concorrenza, anticipando le notizie e i gossip più succosi. Da qualche ora il conduttore Alberto Matano si ritrova protagonista di numerose controversie nel web: la sua linea di condotta in diretta non è passata inosservata agli spettatori.

Alberto Matano fa carte false per stracciare Barbara D’Urso: ecco cos’è accaduto

I colossi di broadcast Mediaset a RAI sono da sempre coinvolti in una gara stile “Don Camillo e Peppone”, in cui si rincorrono strenuamente per vincere la classifica degli ascolti. La difficile fascia pomeridiana vede schierati i due rivali Alberto Matano con “La vita in diretta” su RAI 1, e Barbara D’Urso al timone di “Pomeriggio 5”, longeva risposta di Mediaset.

Durante l’ultima messa in onda de “La vita in diretta“, il conduttore ha lanciato puntualmente il suo show alle 17.05, proponendo una lunga anteprima priva di interruzioni pubblicitarie. Il blocco si è protratto sino alle 17.37, orario in cui solitamente comincia “Pomeriggio 5”. Tale mossa è stata immediatamente registrata dal pubblico del preserale. Molti spettatori tacciano infatti Alberto Matano di spregiudicata strategia, al fine di mantenere fissa l’attenzione sul proprio programma, e scoraggiando così il fatidico cambio di canale.

Da segnalare che #lavitaindiretta da ieri, rileva dalle 17.37, con ben 30 minuti di anteprima. Si sente il fiato sul collo di Barbara, caro Matano? Già vai senza pubblicità, non ti basta? #AscoltiTv #pomeriggio5 pic.twitter.com/uVglICFT61 — MasterBB (@MasterAb88) May 4, 2022

Altri ancora, invece, sostengono che i due programmi vedano la luce in due fasce orarie diverse, e che i termini di paragone per lo share vadano attentamente analizzati.

#Pomeriggio5 inizia alle 17.30! #Matano parte alle 17.05. Ti sembra la stessa cosa ? — Edoardo Manzella (@EdoardoManzel9) May 5, 2022

Entrambi i format vantano certamente uno zoccolo duro di ascolti, e l’oscillazione dello share risulta perciò relativa. Se, infatti, la messa in onda di “La vita in diretta” e “Pomeriggio 5” sembra giocata ad armi pari, ben altro discorso riguarderà il periodo estivo. Gli storici anchorman si concederanno infatti una meritata pausa dalle scene, e starà ai loro “supplenti” ridefinire le regole del gioco.

