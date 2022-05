Tennis: Murray, ‘Djokovic è il n.1, io ho una protesi all’anca’

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Novak Djokovic “è il numero uno al mondo, io ho una protesi all’anca”. Sintetizza così, ad Amazon Prime, il prossimo incontro al Master di Madrid il britannico Andy Murray ha detto Murray ad Amazon Prime dopo la sua vittoria contro il canadese Shapovalov che gli ha dato l’accesso agli ottavi di finale contro il numero uno del tennis mondiale. “Non sapevo che avrei avuto l’occasione per giocare ancora partite così. In teoria non avrei dovuto avere una chance in partita. Ma ho lavorato al massimo, mi sono messo in un’ottima posizione ed è una fantastica opportunità per giocare di nuovo contro Djokovic su un grande campo in un grande torneo”.