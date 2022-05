serena-bortone-non-si-trattiene,-le-telecamere-han-ripreso-tutto:-figuraccia-colossale-verso-la-collega

Durante la diretta di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone è scivolata in una vera e propria gaffe colossale: ecco nei confronti di chi

La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” ospita quotidianamente, nel suo salotto, personaggi televisivi interessanti e in voga al momento. Attori, cantanti o presentatori, li guida attraverso un viaggio nella propria vita e carriera, alla scoperta dei momenti d’oro e di quelli più bui.

Durante la puntata di mercoledì 4 maggio, uno dei suoi ospiti è stato un attore oggi molto amato: Raoul Bova. Oggi alle prese con Don Massimo in Don Matteo, l’attore si è raccontato alla conduttrice, parlando della propria vita e della scelta di fare quel mestiere. Durante la chiacchierata, però, Serena Bortone è scivolata in una gaffe colossale, che hanno notato tutti.

Serena Bortone scoppia a ridere: che gaffe

Durante la puntata del 3 maggio, Serena Bortone ha ospitato nei suoi studi Raoul Bova. L’attore si è lasciato andare a un racconto molto intimo e personale e ha raccontato il percorso che l’ha portato a diventare l’attore che è oggi. Nel suo passato, infatti, c’è lo sport: da giovane, Raoul pensava che sarebbe diventato un nuotatore professionista. A un certo punto della sua vita, però, i risultati tardavano ad arrivare e la frustrazione iniziava ad essere pesante.

La prima occasione televisiva l’ha avuta grazie a Stefano Reali, che l’ha adocchiato per interpretare Giuliano Amitrale in “Una storia italiana”, la miniserie dedicata ai fratelli Abbagnale. Qui, Raoul Bova ha raccontato a Serena Bortone di aver conosciuto grandi volti della televisione italiana come Sabrina Ferilli, che interpretava Matilde. L’attore è ancora oggi affezionato alla serie e al suo regista, che Bova ha nuovamente ringraziato per l’occasione datagli.

Proprio parlando di “Una storia italiana”, Raoul Bova ha detto: “Anche Mara Venier aveva fatto il provino per quella serie!“. A quel punto, però, Serena Bortone si è lasciata andare a una risata incontrollata, che le telecamere hanno ripreso. I telespettatori non han potuto fare a meno di notarla:

Bova: “Per quella serie aveva fatto il provino anche Mara Venier”

Bortone: “Ahahahahah” 🥶 #OggièUnAltroGiorno — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) May 4, 2022

Il momento è stato imbarazzante e Raoul Bova ha continuato a parlare della propria vita, cercando di distogliere l’attenzione dalla risata della conduttrice. Chissà se Mara Venier vorrà rispondere di questa frecciatina: sicuramente la replica potrebbe essere epica.

