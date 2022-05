Rai1 | Trasmissione interrotta: “Se n’è andata”, la conduttrice crolla in diretta

Durante la diretta di un noto programma Rai1, la conduttrice s’è dovuta fermare per annunciare una triste notizia: momento difficilissimo

La televisione, purtroppo o per fortuna, non è fatta di soli momenti allegri e spensierati. Riproducendo e in qualche modo dipendendo dalla realtà, ne replica e ne amplifica i fatti, portandoli a una dimensione nazionale. Un semplice telespettatore, quindi, può diventare un volto e una voce conosciuta da tutti semplicemente grazie a un’ospitata, una chiamata o un’occasione fortuita.

Durante la mattina di Rai1, una conduttrice si è dovuta fermare per annunciare la scomparsa di una delle “star” degli ultimi anni. Il suo volto non era conosciuto, ma il suo nome vi ricorderà tutto: ecco di chi si tratta.

Rai1, Antonella Clerici lo annuncia con commozione

Antonella Clerici conduce ogni giorno “È sempre mezzogiorno”, una trasmissione dedicata al cibo, alle ricette e alla cultura eno-gastronomica. L’appuntamento quotidiano è seguito da tantissimi telespettatori, che apprezzano la genuinità e la spontaneità della conduttrice. Con i cuochi, gli esperti e gli ospiti, la trasmissione informa e intrattiene, creando un momento di convivialità che alleggerisce anche i telespettatori. Forte del successo decennale della sua “La Prova del Cuoco”, Antonella Clerici ha riproposto uno show legato al cibo senza alcun timore.

Durante la puntata di mercoledì 4 maggio, però, Antonella Clerici ha dovuto dare una brutta notizia. Purtroppo, se n’è andata la Nonna Pina, colei che ispirò la famosa canzone “Le tagliatelle di Nonna Pina“: Giuseppina Villani. Il brano è stato per diverso tempo una delle colonne sonore della trasmissione di Antonella Clerici, che si è mostrata commossa e toccata profondamente. ““Voglio ricordare e dire addio a Nonna Pina, ossia Giuseppina Villani” ha detto. “Questa canzone ha vinto lo Zecchino d’oro nel 2003 avendo uno straordinario successo. L’ho ascoltata in radio e l’ho voluta trasmettere a La prova del cuoco“.

Antonella Clerici ha voluto dedicare qualche minuto al ricordo di Nonna Pina, interrompendo la sua trasmissione nei primi minuti. La signora Giuseppina è diventata famosa poiché le sue tagliatelle hanno ispirato il genero Gian Marco Gualandi, compositore del brano. La signora viveva a Baricella, in provincia di Bologna e aveva 86 anni. La canzone che la descrive ha trionfato nello Zecchino d’oro del 2003 con l’interpretazione di Ottavia Dorrucci e sotto la conduzione di Cino Tortorella. “Le tagliatelle di Nonna Pina” è ancora oggi una delle canzoni più famose, usate per le sigle dei bambini e per le baby dance.

