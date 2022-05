Oroscopo Paolo Fox del 5 maggio: amore e lavoro di questo giovedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Non ci sono tante problemi amorosi ma potrebbero esserci dei piccoli malumori. Ci saranno invece un sacco di novità lavorative.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Da oggi sarebbe meglio risolvere tutte le questioni lasciate in sospeso. A lavoro bisogna prendersi del tempo per sé per rimettere tutto in chiaro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Tante belle emozioni in arrivo per l’amore. A lavoro è importante ascoltare anche l’altro cercando di non fare sempre la guerra.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Per quanto riguarda l’amore la cosa più importante è cercare di lasciar perdere le energie negative. A lavoro è importante tenere la calma per arrivare a cose più concrete.

Leone (23 luglio-22 agosto) – L’amore confermerà il rapporto con il vostro partner. Grosse opportunità in arrivo a lavoro.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Attenzione ai rapporti con Gemelli e Sagittario, potrebbero esserci delle piccole tensioni amorose. A lavoro potrebbero arrivare nuovi episodi che stravolgeranno le cose.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Meglio rimandare tutte le discussioni amorose a domani. Anche a lavoro sarebbe un ottima idea evitare le tensioni.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Una bellissima giornata per l’amore, ideale per spingersi oltre. Prendersi del tempo non è un fallimento ma un buon motivo per fare scelte giuste.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Finalmente una giornata di riposo da tutte le tensioni passate A lavoro non bisogna darsi per vinti ma accettare che le cose vadano da sé.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Importante capire chi si ha di fronte prima di ogni discussione amorosa. A lavoro applicarsi e dare il meglio potrebbe essere un fattore determinante.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – L’amore migliorerà sicuramente la pesantezza della giornata. A lavoro sta arrivando un periodo un po’ pesante che potrebbe regalare soddisfazioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – In amore le cose potrebbero andare meglio ma arriverà una buona notizia. A lavoro ci saranno grandi novità per chi sa aspettare.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox del 5 maggio: amore e lavoro di questo giovedì proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.