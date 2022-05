Oroscopo dell’amore: folle passione o solitudine? La classifica della settimana. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete – Non sarete molto chiari in questa settimana e questo vi farà sentire un tantino fuori posto e molto meno predisposti ad incontrare e conoscere persone, mentre loro saranno sempre più incuriosite verso di voi!

Le coppie non dovrebbero cambiare nulla per il partner soprattutto se questo non lo richiederà e se non si è pronti ad affrontare questo cambiamento. Bisogna prima capire e poi impegnarsi a modificare se possibile!

I single non useranno troppi riguardi nei confronti di quelle persone che in passato li hanno fatti soffrire e questo è assolutamente giusto e giustificabile, quindi nessun rimorso!

Toro – In questa settimana fareste bene ad evitare qualsiasi decisione troppo impegnativa, che richieda riflessioni troppo complicate in quanto nè voi, nè che vi sta accanto, sarà disponibile in tal senso!

Le coppie avranno qualche discussione a proposito delle differenze che le dividono ma bisognerà essere cauti e non giungere subito a conclusioni affrettate se non si vuole rischiare di litigare seriamente!

I single potrebbero sentirsi un pochino più frustrati del solito e questo potrebbe essere un motivo per fare nuove conoscenze, anche se queste non dovessero portare a nulla!

Gemelli – Tutto quello che sentirete dire da altre persone, non lo potrete prendere per buono, in quanto non è assolutamente detto che queste abbiano la verità in tasca, quindi dovrete verificare! Le coppie potrebbero potenzialmente trovare qualcosa che li possa accomunare ed avvicinare molto di più in questa settimana, sempre che si sappiano valutare attentamente le situazioni. I single non saranno affatto sorpresi, a proposito dello charme esercitato sulle altre persone ed effettivamente, non potranno lamentarsi delle nuove occasioni presentatesi!

Cancro – In questa settimana sarete molto produttivi, ma il vostro cuore sarà un pochino chiuso e non troverete molte persone disposte a starvi accanto e ad ascoltarvi, nel momento in cui vorrete parlare!

Le coppie potrebbero avere dei momenti di poca lucidità, dovuta alla scarsa complicità che vorrete dimostrare di avere con il partner e non ve ne spiegherete neppure voi la ragione!

I single potranno certamente raggiungere il loro obiettivo, se non ci metterà lo zampino qualche vecchia fiamma venuta a dar fastidio, proprio nel momento in cui ci si stava riprendendo!

Leone – Sicuramente potrete passare molto tempo con persone interessanti in questa settimana, persone con le quali avrete molto feeling se continuerete a mostrarvi per quello che siete e non per quello che vorreste essere!

Le coppie dovranno applicare un po’ di buon senso nelle liti, poiché non si può certo litigare per delle sciocchezze che potrebbero compromettere delle serate tranquille davanti ad un film o ad un bicchiere di vino!

I single non dovranno fare troppo gli intellettuali dei sentimenti, ma cercare di essere il più semplici possibili e trovare nelle persone che si incontreranno più sensibilità e allegria!

Vergine – In questa settimana tutto vi apparirà molto più splendente, soprattutto i vostri sentimenti, tanto che chi vi sta accanto non potrà fare a meno di sentire questo calore e di reindirizzarlo verso di voi!

Le coppie hanno avuto dei momenti di confusione che ormai sono passati e quindi si possono tranquillamente concentrare sul proprio futuro e sui progetti da portare avanti insieme, senza distinzione!

I single hanno già una buona vitalità e dovrebbero sfruttarla per conoscere e farsi voler bene da qualcuno che potrebbe rivelarsi una vera sorpresa, senza avere paura delle conseguenze!

Bilancia – Dovreste essere più flessibili del solito e questa settimana vi aiuterà a sviluppare la vostra pazienza e a considerare di più le esigenze altrui oltre alle vostre, poiché talvolta le date per scontato!

Le coppie possono senza ombra di dubbio cercare un metodo migliore per risolvere i piccoli dissidi piuttosto che litigare e fare scenate ridicole in pubblico o alla presenza di qualche familiare!

I single invece dovrebbero riorganizzare la propria agenda per trovare un piccolo spazio per uscire e trovare qualcuno di interessante da conoscere. In fondo non è poi così difficile!

Scorpione – In questa settimana sentirete intorno a voi qualcosa che vi spingerà ad adottare dei comportamenti un tantino eccentrici per farvi notare dalla persona a cui volete bene oppure dalla persona che vi piace!

Le coppie possono benissimo cercare di trascorrere qualche ora in più insieme, visti gli ultimi momenti che non hanno portato molta felicità e che quindi vanno assolutamente recuperati!

I single potrebbero voler restare soli per un po’, con i propri pensieri, senza doversi preoccupare di tener alto il proprio nome! E’ molto saggio mantenere un comportamento dignitoso!

Sagittario – Se qualcuno che vi conosce bene, avesse puntato un soldino per ogni volta che volevate intraprendere un passo importante e non lo avete fatto, questa persona sarebbe più ricca che mai!

Le coppie hanno troppa paura della responsabilità, dell’impegno e del rischio del futuro, senza tuttavia contare che è proprio la vita ad essere incerta e che quindi certe occasioni andrebbero soltanto colte!

I single useranno molto riguardo nei confronti di alcune persone che ora potrebbero aver scambiato leggermente la cortesia con qualcosa d’altro, forse per senso di colpa, ma in realtà non ce n’è il bisogno!

Capricorno – Sicuramente in questo periodo siete più vulnerabili del solito, ma questo non dovrebbe assolutamente intaccare i vostri rapporti che dovranno continuare sempre all’insegna della sincerità e della lealtà!

Le coppie hanno molto a cui pensare, anche perché le novità che vi hanno investito sono molte e ancora vanno metabolizzate. Godetevi questo momento di euforia che non passerà molto presto!

I single non possono di certo avere troppe speranze nel prossimo, ma possono comunque cercare di comprendere le ragioni di quelle persone che non possono esporsi più di tanto!

Acquario – Inizierete la settimana con più allegria e questo è senz’altro una buona notizia, per chi vi starà accanto e che non si troverà più a dover sopportare le vostre ostilità, che si protraevano da tempo!

Le coppie hanno molto tempo da dedicarsi reciprocamente e sarebbe bene far fruttare questa situazione, facendo progetti o mettendoli in pratica, altrimenti verrete a contatto con l’ira del partner!

I single hanno ancora qualche cartuccia da sparare prima di ritirarsi completamente dalla piazza! In fondo il mondo è vario e ci sono tante persone che potrebbero fare al caso e soprattutto capaci di sopportare!

Pesci – Tutti i vostri gesti affettuosi in questa settimana saranno senz’altro rivolte alle persone che amate profondamente e dalle quali non vi aspettereste mai nulla di malvagio! Fate bene a riporre la vostra fiducia!

Le coppie hanno da discutere seriamente qualcosa, ma questo è un bene in quanto vuol dire che si riesce a parlare e che non c’è bisogno di insistere con il partner per poter parlare e viceversa!

I single non dovrebbero vergognarsi della propria vitalità, in quanto è questa che conferisce una luce particolare allo sguardo e le persone che sono intorno non possono non notarlo!

