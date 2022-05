Oroscopo Barbanera di giovedì 5 maggio: le previsioni di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Venere nel segno farà brillare le vostre capacità creative. Sarà soprattutto favorito chi opera nella sfera artistica o nel settore dello spettacolo.

Toro (21/4 – 20/5) – Giove in Pesci è vostro complice: continuerete a prendere sagge decisioni in campo economico che vi daranno frutti sia immediati che futuri.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Con queste configurazioni stellari, se intorno a voi tutti si sono fatti catturare da un grande attivismo, non è detto che facciate allo stesso modo.

Cancro (22/6 – 22/7) – Ringraziate Urano, se è in arrivo un regalo inatteso e anche molto gradito, perché vi aiuterà a risolvere un problema che vi farà risparmiare diverso denaro.

Leone (23/7 – 23/8) – Con Venere a favore e Saturno contro, cogliete ogni occasione per vivere al meglio con il partner. Il periodo non è tra i migliori, ma sarebbe bene non lamentarsi.

Vergine (24/8 – 22/9) – Giove, simbolo della legge, è intenzionato a mettervi i bastoni fra le ruote. Non impelagatevi in questioni legali ed evitate di firmare contratti senza riflettere.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Per colpa di Plutone in quadratura, fate attenzione, perché potreste essere coinvolti in rivalità o vicende che scombussolano il vostro solito e rassicurante tran tran.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Giove in trigono vi protegge: non dovrete quindi aspettare più molto per veder realizzato un progetto professionale a cui tenete particolarmente.

Sagittario (23/11 – 21/12) – La Luna, Marte e Giove sono ostili: se qualcuno criticherà qualche inesattezza nell’attività che svolgete con tanta dedizione, vi farete prendere dal nervosismo.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Per merito di Giove in Pesci in sestile a Plutone nel vostro cielo, farete più attenzione alle spese di tutti i giorni in vista di un futuro acquisto costoso.

Acquario (21/1 – 19/2) – Con la Luna in trigono a Saturno, potrebbe chiudersi una porta in un ambito per voi interessante ed aprirsi un portone in un altro di grande successo.

Pesci (20/2 – 20/3) – La giornata lunga e pesante per i vari impegni vi farà consumare molte delle vostre energie. Per fortuna saprete ricaricarvi velocemente con i vostri interessi.

