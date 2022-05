“nemmeno-un-in-bocca-al-lupo”:-laura-maddaloni-messa-ai-margini,-contro-di-lei-una-faida-familiare

Doccia fredda per la judoka Laura Maddaloni: i rapporti sono congelati, nessun tifo da parte della famiglia.

Una formidabile coppia di atleti sta dettando legge a “L’Isola dei Famosi“: si tratta del pugile Clemente Russo e delle judoka Laura Maddaloni. Dopo essersi accattivati le simpatie del pubblico sulle note di “Povero gabbiano“, ed esser usciti indenni da ripetuti trasferimenti a Playa Sgamada, i due agonisti si sono installati stabilmente nella spiaggia principale.

La coppia ha accumulato diversi avversari durante le settimane trascorse a Playa Palapa, in primis Nicolas Vaporidis e i fratelli Tavassi. L’attore di origine greca ha spiattellato alle telecamere del reality che Clemente lo avrebbe addirittura minacciato prima dell’ultima puntata dello show. “Ti faccio un c**o così!“, avrebbe promesso il pugile, anche se probabilmente in senso lato. Laura Maddaloni, di rimando, ha preso le difese del marito, accusando poi Vaporidis di aver impiegato troppa foga fisica nei suoi confronti durante una prova in diretta. La judoka, però, deve guardarsi da ben altri nemici: sembra che suo fratello stia completamente snobbando il suo percorso nel format di Canale 5.

Laura Maddaloni cova una serpe in seno? Le indiscrezioni parlano chiaro

L’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano lancia la bomba in una delle sue stories: secondo una sua fonte anonima, il fratello di Laura Maddaloni sta bellamente ignorando l’avventura in Honduras della sorella, preferendo addirittura la visione di altri programmi. Marco Maddaloni è un rinomato judoka, e non è assolutamente digiuno dal mondo dei reality. Ha infatti sostituito Alessandra Sensini nella seconda edizione di “Pechino Express“, conquistando la vittoria in coppia con il nuotatore Massimiliano Rosolino. Ha inoltre trionfato a “L’Isola dei Famosi” nella sua quattordicesima versione, stracciando in finale l’ex gieffina Marina La Rosa.

Secondo la fonte di Deianira, Marco avrebbe rievocato la sua avventura nel reality nelle sue stories, senza però menzionare minimamente la sorella Laura. Avrebbe inoltre pubblicato un contenuto in cui menzionava il programma “Made in Sud“, concorrenza diretta del reality di Canale 5. I rapporti tra i due sarebbero dunque incrinati; la gola profonda di Deianira dichiara con sicurezza :”Ho notato che Marco Maddaloni non segue su IG la sorella e il cognato. Inoltre anche su IG inizio Isola ha fatto un post sulla sua avventura di anni fa senza menzionare un in bocca al lupo a sorella e cognato, e poi ieri ha fatto delle stories dove faceva vedere che guardava in TV Made in Sud, piuttosto che l’Isola… Mi pare un po’ strano…“.

Che cosa sarà successo tra i due fratelli isolani? Forniremo aggiornamenti appena possibile…

