Mattino5 | Rivelazione sconvolgente sul caso del silicone: “È colpa nostra!”. Tensione in studio [VIDEO]

Durante la diretta di Mattino5, Federica Panicucci ha dato spazio a una rivelazione sconcertante. Ecco cos’è successo

Il talk show della mattina di Canale5 si sta ormai occupando da giorni del caso di Samantha Migliore. Mamma e moglie trentacinquenne, è morta in seguito a iniezioni di silicone fatte nel seno. La mano che ha compiuto il fatto è di Pamela Andress, sedicente estetista transessuale che, contattata da Samantha, ha provveduto nell’operazione.

Ogni giorno, Mattino5 e gli altri programmi di cronaca rivelano dettagli oscuri e inediti sulla vicenda. Ciò che è stato detto oggi in diretta da Federica Panicucci, però, ha sconvolto tutti.

Mattino5, parla un’altra vittima

La vicenda di Samantha Migliore ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora. Dopo la notizia della sua morte e la rivelazione della causa, infatti, sono apparse nei talk show tante altre donne che hanno subito lo stesso trattamento, da Pamela Andress o da altre. Il giro delle sedicenti estetiste sudamericane, spesso transessuali, è infatti più ampio di ciò che si potrebbe pensare.

A Mattino5 sono state diverse le donne che hanno annunciato di aver subito lo stesso trattamento di Samantha. Il marito della vittima ha raccontato che l’estetista si è presentata a casa loro con una tanica, ricoperta esternamente da un tessuto coprente. A quel punto ha riempito delle grosse siringhe e ha effettuato l’iniezione di silicone, rivelatasi per Samantha fatale. Il silicone, infatti, in Italia è vietato sin dagli anni Novanta proprio a causa delle sue drastiche conseguenze sulla salute.

Durante la diretta di mercoledì 4 maggio, ospite in collegamento di Federica Panicucci è Magda, un’altra donna vittima di queste iniezioni. Seppure lei sia stata più fortunata e non abbia pagato l’errore con la morte, porta ancora le conseguenze di quelle azioni. Magda, però, ha dato un punto di vista diverso sulla vicenda, dicendo parole inaspettate: “Siamo noi quelle che andiamo da Pamela. La colpa è 50 e 50, nostra e di Pamela. Noi, però, siamo consapevoli, non posso dire il contrario. Questa persona l’ho contattata io, ho insistito io. Poi sono arrivati i problemi, dopo… eh Gesù, me li sono tenuti!“:

In esclusiva Magda racconta il suo intervento estetico fatto da Pamela: “E’ anche colpa nostra”#Mattino5 pic.twitter.com/1f934LXN7i — Mattino5 (@mattino5) May 4, 2022

Le sue parole hanno scosso Federica Panicucci e gli ospiti, soprattutto per la parziale assunzione di colpa. La conduttrice, però, ha voluto sottolineare il fatto che il silicone in Italia sia assolutamente vietato e che la colpa, legalmente, è di chi lo somministra.

