katia-ricciarelli-velenosa-come-non-mai,-si-prende-la-sua-rivincita:-“ogni-volta-passava-come-crocerossina”

La soprano Katia Ricciarelli non ha sepolto l’ascia di guerra: arriva il giudizio impietoso dopo l’inaspettata rottura.

La cantante lirica Katia Ricciarelli è stata certamente una fonte di dinamiche e di rumors per l’intera durata del “GF Vip“. La soprano veneta, infatti, non ha mai fatto mistero circa le sue antipatie nei confronti di alcuni compagni nel reality, specialmente per il clan Selassiè.

Secondo Katia, le tre sorelle di nobile lignaggio sono viziate, arroganti e immature, e gli strascichi dei loro dissapori si trascinano anche al di fuori del reality di Canale 5. Dopo la chiacchierata rottura tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, la cantante avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni in merito, e sembra non smentire le sue impressioni iniziali.

Katia Ricciarelli non si trattiene: “Ho sempre pensato che sarebbe finita!”

I giornalisti del settimanale “Chi” sono al soldo del conduttore Alfonso Signorini, e quindi significativamente interessati agli ex protagonisti del suo reality. Dopo l’annuncio della rottura tra Lulù e Manuel, i cronisti hanno indagato circa le reazioni degli ex compagni di avventura della coppia. Hanno posto particolare attenzione su Katia Ricciarelli: la soprano non ha mai visto di buon occhio la relazione sorta all’interno della casa di Cinecittà. Ha infatti riferito: “Anche stavolta la rompiscatole c’aveva indovinato. Ho sempre pensato che la storia tra Manuel e Lulù sarebbe finita. Sia chiaro che non ho nulla contro l’amore, anzi devo dire che lo supporto sempre. Diciamo che credo nell’amore e lo sostengo quando è sincero. Lulù la vedo effimera. Manuel è un bellissimo ragazzo, giovane, intelligente, colto, evidentemente si è lasciato prendere da questa ragazza.”. Ha poi ipotizzato: “Forse erano coinvolti dal fatto che tutti parlassero di loro due. Sì perché erano la coppia che suscitava interesse. lei passava ogni volta da crocerossina innamorata!“.

Anche lo schermidore Aldo Montano ha espresso un asciutto resoconto circa la notizia della separazione: “Come a tutti noi capita di innamorarsi e anche di lasciarsi. Fa parte tutto della vita. Ma va anche dato il giusto peso a tutto…“. Davide Silvestri, invece, si mantiene cautamente su toni politically correct: “Onestamente la cosa non mi riguarda. Preferisco starne fuori, non conosco le motivazioni scatenanti e nemmeno i fatti. Quindi è inutile per me dare dei giudizi. Sono dispiaciuto, e questo sia chiaro. Manuel l’ho sempre apprezzato come persona, come uomo e spero tanto di rivederlo presto. Con lui ho avuto un bellissimo rapporto nella casa, ma poi ci siamo persi. Mi auguro che entrambi ritrovino la felicità e che non soffrano troppo in questo momento. Quando si spegne un rapporto è sempre un fallimento per tutti e auguro loro il meglio…“.

Lulù Selassiè sceglierà di replicare alle velate frecciatine della cantante veneta? Tutto fa pensare che la giovane Princess sia al momento in altre faccende affaccendata, ma seguiremo con attenzione gli sviluppi.

