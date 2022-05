“Ho fatto da cupido”: nuovo flirt per Jessica Selassié, l’amico di lei svela i dettagli

La nuova liaison di Jessica Selassiè non è nata casualmente: un amico della Princess ha organizzato ogni cosa.

La vincitrice del “GF Vip” sembra aver accantonato la cotta per il compagno di avventura Barù Gaetani, e dopo l’ultima intervista a “Verissimo” del food influencer, ha anche smesso di seguirlo sui social. Nessuna speranza quindi per i fan dei #jerù: Jessica Selassiè sembra aver definitivamente voltato pagina.

La Princess è stata recentemente paparazzata in dolce compagnia nel plateatico di un locale romano, con un belloccio già noto al pubblico del piccolo schermo. Si tratta di Simone Bonaccorsi, già detentore del titolo di “Mister Italia” e volto iconico di “Temptation Island” , a cui aveva partecipato con l’ex fidanzata Chiara Esposito. I due sono stati beccati in atteggiamenti complici e rilassati, e la storia sembra sul punto di decollare. A farli incontrare è stato nientemeno che l’ex compagno di avventura Alex Belli, prezzemolino di ogni format televisivo e re dei rumors nel web.

Alex Belli sulla relazione di Jessica Selassiè, Barù ne esce sconfitto

L’attore emiliano ha presenziato al format di Instagram “Casa chi”, diffondendo i dettagli circa la relazione nascente tra Jessica e Simone. Galeotta fu l’agenzia di shooting di Alex Belli: “La factory crea dei match pazzeschi. Ho fatto da tramite ai due, che si sono incontrati nell’ascensore dell’hotel dove ho fatto la festa, e si sono scambiati i numeri. Ho fatto da Cupido… Poi li ho persi di vista: c’è stato il buio totale, e poi li ho rivisti paparazzati a Roma… Da Milano a Roma in un batter d’occhio!“. Alex Belli ha poi approfondito: “Simone non mi racconta i dettagli, ma in ogni caso sarà molto più vero dei #jerù, che erano una grandissima farsa! Jessi era assolutamente in buona fede, ma Barù ci ha giocato un sacco!“.

La velata accusa al food influencer sembra inchiodarlo a precise responsabilità: Barù avrebbe strumentalizzato la cotta della Princess per avanzare nel reality in previsione della finale. Alex Belli poi confida a “Casa chi” le sue impressioni sul novello triangolo a “L’Isola dei Famosi”, che vede coinvolti Roger, Estefania e Beatriz. “Le carte copiative, purtroppo, non sono mai come gli originali. Capisco che i triangoli siano attrattivi per le TV generaliste, però l’intrattenimento va saputo fare… Roger è un bravissimo ragazzo, lavora molto bene nel mondo della moda, ma nel campo dell’intrattenimento ha sicuramente molta polenta da mangiare!“. L’attore di “Centovetrine” non si smentisce mai: Alex Belli resta sempre al centro del gossip, anche di quello altrui.

