Giulia Stabile senza pietà, l’avvertimento è chiaro: “Mi vendicherò!”. Che smacco!

La ballerina professionista di Amici è stata avvisata. La fotografia la incastra e la vendetta sarà amara. Giulia Stabile senza freni

All’interno della scuola di Amici, Giulia Stabile si è letteralmente costruita il futuro. L’anno scorso si è presentata come concorrente ed è subito entrata nella squadra di Veronica Peparini, arrivando sino al serale. Lì, poi, si è distinta per capacità, ironia e talento e, oltre a vincere Amici20, ha anche conquistato il cuore di tutti.

Per Amici21, quindi, Maria de Filippi l’ha voluta tra i professionisti, ma non solo. Giulia Stabile, infatti, ha un ruolo importante anche con gli ospiti e i concorrenti di quest’anno, che quotidianamente supporta e consiglia. Nelle ultime ore, però, su Instagram le è arrivato un avvertimento proprio da un concorrente di quest’anno: ecco cosa sta succedendo.

Giulia Stabile lo vede a cena: ecco la frecciatina

All’interno della scuola di Amici, i professionisti non si occupano solamente dell’insegnamento ai ragazzi. Spesso e volentieri, infatti, i concorrenti con loro riescono ad aprirsi e a confidarsi, raccontando i propri timori e le proprie perplessità. La vicinanza d’età li mette a proprio agio e questa è un ingrediente essenziale nella scelta del cast di professionisti.

Dopo la vittoria ad Amici20, Giulia Stabile è entrata direttamente nel gruppo. Di puntata in puntata, la ballerina ha dimostrato nuovamente a tutti il proprio talento, non nascondendo la sua vena ironica e pungente. I ballerini e i cantanti della scuola sono subito entrati in confidenza con lei, anche perché molto spesso li affianca nelle ore speciali e di approfondimento.

Nelle sue storie Instagram, Giulia Stabile si è mostrata a cena con alcuni ex volti della scuola di Maria de Filippi. Al tavolo con lei c’erano Aka7even, cantante della sua stessa edizione ed LDA, uno degli ultimi eliminati di Amici21. Il clima tra i tre è disteso e rilassato e le stories pubblicate li riprendono in totale allegria e simpatia, segno che tra i tre c’è una bella amicizia. A un certo punto, però, LDA ha pubblicato un video in cui ha la faccia piena di panna, evidentemente frutto di uno scherzo.

Le parole del cantante napoletano sono trancianti: “Mi vendicherò!” ha scritto, taggando la ballerina. Chissà quando arriverà la tanto agognata vendetta, per Giulia Stabile. Sicuramente si tratta di un clima amichevole ma, si sa, ogni promessa è debito ed LDA non sembra per niente intenzionato a lasciar perdere.

