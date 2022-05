Federica Panicucci sconcertata: “E’ l’età che avanza”. Staffilata contro la showgirl, battuta infelice in diretta [VIDEO]

Durante la diretta di Mattino5, un ospite di Federica Panicucci si è lasciato andare a un commento tagliente. Momenti di panico in studio

A Mattino5 sono molti gli argomenti che vengono affrontati. La prima parte, con Francesco Vecchi, approfondisce la quotidianità e la politica italiana ed estera. La seconda, con Federica Panicucci, dedica una parte al gossip e ai reality, approfondendo poi la cronaca locale e nazionale. Durante ogni puntata, i due conduttori snocciolano molti temi e li affrontano anche con ospiti in studio e in collegamento.

Durante la puntata di martedì 3 maggio, però, un ospite di Federica Panicucci ha pronunciato alcune parole molto pungenti, che han creato il gelo. Ecco di chi si tratta e cos’è successo.

Federica Panicucci di sasso, il commento è impietoso

Argomento imprescindibile del martedì mattina di Federica Panicucci è l’Isola dei Famosi. La diretta del lunedì sera, infatti, offre sempre numerosi spunti di riflessione e di discussione. I due temi più chiacchierati del post puntata sono stati il rapporto tra Carmen di Pietro e il figlio e l’amore tra Lory del Santo e il fidanzato. Per quanto riguarda i primi, diversi ospiti di Federica Panicucci hanno espresso perplessità. Secondo molti, Carmen lascerebbe troppa poca aria al figlio, che si sente e si dimostra “asfissiato” dall’amore di sua madre.

Di Lory del Santo, invece, ha stupito tutti la fragilità e l’emotività dimostrati durante la puntata di lunedì sera. La showgirl, infatti, è molto gelosa del fidanzato e si è lasciata andare a un commosso pianto nel momento in cui l’ha abbracciato, sull’Isola:

Raffaello Tonon, ospite in studio, ha quindi commentato: ” È cambiatissima. Sarà la vita che l’ha cambiata. È l’età che avanza!“, riferendosi a Lory del Santo e alla sua ritrovata emotività.

Non contento, poi, ha sferrato il colpo definitivo: “Negli anni ho visto passare tanti suoi fidanzati: mai avrebbe agito così. Prima li faceva saltare a frusta…“. La conduttrice, di fronte a quest’ultima frase, si è mostrata sconvolta e ha chiesto conferma ad Andrea Franco Alajmo, che ha dato ragione all’opinionista ed ex gieffino. In studio è quindi calato un po’ di imbarazzo e un po’ di ironia e Federica Panicucci, divertita, si è lasciata andare a una risata.

