best-in-class,-ecco-la-lista-delle-100-eccellenze-tra-commercialisti-e-consulenti-del-lavoro

Professionisti capaci di innovare, guardare al futuro e creare valore non solo per il proprio studio, ma anche per l’economia italiana. Sono questi i 100 profili che Euroconference e TeamSystem, con il supporto di Forbes Italia, hanno selezionato all’interno della lista “100 Best in Class”, volta a premiare i migliori commercialisti e consulenti del lavoro. Un’iniziativa pensata per valorizzare le eccellenze italiane nella comunità dei professionisti economici e dei giuristi di impresa, “auspicabili protagonisti della ripresa e del rilancio del Paese in un momento di incoraggiante crescita economica e messa a terra di importanti programmi di investimenti e riforme” ha dichiarato Giuseppe Busacca, general manager BU professional solutions di TeamSystem.

La commissione, formata da consulenti del lavoro, responsabili dell’amministrazione del personale, dottori commercialisti e manager con importanti esperienze alle spalle, ha selezionato le 100 eccellenze, secondo le seguenti in 4 categorie:

Competenza : studi cresciuti maggiormente rispetto all’anno della propria costituzione in termini di ambiti disciplinari coperti e competenze.

La lista dei 100 Best in Class

Ecco la lista dei 100 studi commercialisti con il nominativo del professionista selezionato, divisi per categorie. Il 10 maggio, nella splendida cornice di Villa Erba a Cernobbio, in provincia di Como, verranno premiati i migliori 3 per ciascuna delle 4 categorie.

COMPETENZA

Studio Mondelli & Associati – Giovanni Mondelli

– Giovanni Mondelli Studio Palombini & partners – Lucio Palombini

– Lucio Palombini Studio Bortoletto Alberto – Alberto Bortoletto

– Alberto Bortoletto Roedl & Partner – Giampiero Guarniero

– Giampiero Guarniero Studio Schileo Giovanna – Giovanna Schileo

– Giovanna Schileo Studio Tassinari – Isabella Tassinari

– Isabella Tassinari Network and Knowledge Srl Stp – Ginevra Elena Pelizzari

– Ginevra Elena Pelizzari Studio Palummo – Paolo Palummo

– Paolo Palummo FLA Srl Stp – Massimiliano Longo

– Massimiliano Longo Studio dott. Carlo Sardara – Carlo Andrea Sardara

– Carlo Andrea Sardara Studio Trimarco – Francesca Trimarco

– Francesca Trimarco Studio Adriani Dottori Commercialisti Associati – Adriana Adriani

– Adriana Adriani Clarity – Alberto Pirone

– Alberto Pirone Studio Dott. Maurizio Marello – Maurizio Marello

– Maurizio Marello Chiostri Conti Dani & Partners – Andrea Chiostri

– Andrea Chiostri Euroservizi Aziendalil Srl – Massimo Ricciardi

– Massimo Ricciardi Gi.Mar. Center – Cancelli Monica

– Cancelli Monica Studio Professionale Carrara Stp Srl – Marcello Carrara

– Marcello Carrara Boscolo & Partners Stp – Gianluca Dan

– Gianluca Dan Studio Canovi Srl – Emilio Canovi

– Emilio Canovi KSF Partners Law & Labor Spa – Antonio Cavaliere

– Antonio Cavaliere Studio Palmieri Commercialisti Revisori Legali Mediatori – Raffaele Palmieri

– Raffaele Palmieri Cst Professionisti Associati – Carlo Stanzani

– Carlo Stanzani Studio Zeta Srl – Mauro Zuccon

– Mauro Zuccon Studio Commerciale Olivieri – Bruno Olivieri

CRESCITA

Studio Gagliano e Associati – Niccolò Casini

Niccolò Casini Studio BNC – Berta, Nembrini, Colombrini e Associati – Giorgio Berta

– Giorgio Berta Ceccato Tormen & Partners – Dario Ceccato

– Dario Ceccato Commercialisti Associati Chiti Panti Tomei Viciani – Alessandro Chiti

– Alessandro Chiti Studio Commerciale Canale, Petrucci & Associati – Valentina Vanni

– Valentina Vanni Studio Domus Srl Stp – Lorenzo Bresciani

– Lorenzo Bresciani M&W Veronesi e Associati Srl Stp – Egidio Veronesi

– Egidio Veronesi Vitale Associati – Marco Vitale

– Marco Vitale Studio Cosmai e Associati – Commercialisti e Consulenti del Lavoro – Fabio Riccardo Cosmai

– Fabio Riccardo Cosmai Studio Filipozzi Dalla Torre – Anna Tonetto

– Anna Tonetto Studio Professionale Associato Corti Fumagalli Giobbi – Ramona Corti

– Ramona Corti Falco & Associati – Giancarlo Falco

– Giancarlo Falco Commercialisti Associati Grasso & Di Corato – Costantino Grasso

– Costantino Grasso Ruberti e Associati StP Srl – Stefano Ruberti

– Stefano Ruberti Studio Poluzzi – Andrea Mario Poluzzi

– Andrea Mario Poluzzi Studio Stella Monfredini – Paolo Stella Monfredini

– Paolo Stella Monfredini Studio Francesco Marcetti & Associati – Francesco Marcetti

– Francesco Marcetti Studio Associato Berizzi Internullo Rovetta – Davide Rovetta

– Davide Rovetta Studio Associato Tedeschi e Merli – Ilaria Merli

– Ilaria Merli Studio Associato Grosso e Quaglia – Chiara Quaglia

– Chiara Quaglia Studio Tavaglione – Michele Tavaglione

– Michele Tavaglione Studio Bernardini & Partners – Fabrizio Bernardini

– Fabrizio Bernardini Studio Associato Salvi Giglio Alfieri – dott. Giglio

– dott. Giglio Studio Paolinelli Cicoli Santilli – Marco Santilli

– Marco Santilli Doccini & Partners – Saverio Doccini

INNOVAZIONE DIGITALE

StudioVR & Partners Stp Srl – Roberto Rigamonti

– Roberto Rigamonti Studio Associato Pirovano – Valerio Pirovano

– Valerio Pirovano BDA & Partners – Manuela Avetta

– Manuela Avetta Imprefocus – Francesco Cardone

– Francesco Cardone Professionisti Associati – Luigi Alfredo Carunchio

– Luigi Alfredo Carunchio Dot.Com Srl – Veronica Panigutti

– Veronica Panigutti Banzi & Partners Srl – Matteo Banzi

– Matteo Banzi SDBA Benefit Srl Sta SB – Stefano Della Bella

– Stefano Della Bella Studio Tributario Bracciali Srl Stp – Gian Luca Bracciali

– Gian Luca Bracciali Global Studio Commercialisti Associati – Massimiliano Tuccio

– Massimiliano Tuccio Studio Furfaro Luca – Luca Furfaro

– Luca Furfaro Studio Salardi Srl Stp – Giorgia Salardi

– Giorgia Salardi Dovier & Partners Srl Società tra professionisti – Stefano Dovier

– Stefano Dovier Studio De Faveri – Michele De Faveri

– Michele De Faveri Studio Curi Vincenzo – Vincenzo Curi

– Vincenzo Curi Dott. Giuseppe De Benedectis

Metha Studio Associato – Alberto Pegoraro

– Alberto Pegoraro Fpk.Consulting Stp – Carlo Andrea Dorascenzi

– Carlo Andrea Dorascenzi Studio di Consulenza del lavoro dott. Romeo Alessandro – Alessandro Romeo

– Alessandro Romeo Studio Andrea Matera – Andrea Matera

– Andrea Matera Studio Ricci Maccarini Vivena – Vivena Ricci Maccarini

– Vivena Ricci Maccarini Moore Professionisti Associati Srl Stp – Paolo Carlo Borghi

– Paolo Carlo Borghi Studio Martini Srl Stp – Luca Martini

– Luca Martini Consulpro Stp Srl – Andrea Zanetti

– Andrea Zanetti Studio Parente – Italo Parente

VALORE ECONOMICO

Baumgartner.Partner Srl Società tra Professionisti – Mirko De Martin Polo

– Mirko De Martin Polo Studio Gazzani Stp Srl – Massimo Gazzani

– Massimo Gazzani Slt Studio Legale & Tributario – Matteo Casini

– Matteo Casini Renier e Associati Group – Enrico Maria Renier

– Enrico Maria Renier Law & Tax Consulting Srl – Stefania Miori Beozzo

– Stefania Miori Beozzo Studio Bolognini – Andrea Bolognini

– Andrea Bolognini Studio Dreucci – Maurizio Dreucci

– Maurizio Dreucci Studio Assenti – Marco Assenti

– Marco Assenti Batini Colombo Saottini – Riccardo Saottini

– Riccardo Saottini Studio Sciandra & Associati – Giacomo Goria

– Giacomo Goria Studio Pardini Comm. Associati – Andrea Pardini

– Andrea Pardini Studio Valentini & Associati – Tommaso Valentini

– Tommaso Valentini Studio Mazzilli – Vincenzo Mazzilli

– Vincenzo Mazzilli Studio Mattavelli – Alessandro Mattavelli

– Alessandro Mattavelli Mlt Commercialisti – Maria Laura Toffolon

– Maria Laura Toffolon Dnexio Stp Srl – Giacomo Rasile

– Giacomo Rasile STTR Tax & Labour Stp – Andrea Remonato

– Andrea Remonato Studio Bertoncello – Carlo Bertoncello

– Carlo Bertoncello Studio Parolini – Antonio Parolini

– Antonio Parolini Studio Dott. Rag. Fausto G. Mazzucchelli – Fausto Giuseppe Mazzucchelli

– Fausto Giuseppe Mazzucchelli Breccia e Associati – Andrea Meucci

– Andrea Meucci Studio Delfino – Micaela Delfino

– Micaela Delfino Multi-Consult di Chieri Srl – Enrico Salvalaggio

– Enrico Salvalaggio Studio Eracle – Elena Carolo

