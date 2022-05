Amici21 | Pioggia di accuse, “Ma cosa vogliono ottenere?!”: Gioco sporco sulla pelle dei ragazzi

Durante il daytime di Amici21, un ragazzo è stato messo al centro della discussione. Il tema è molto delicato e le reazioni sono durissime

Il daytime di Amici21 mette in mostra ogni giorno i progressi dei cantanti e dei ballerini della scuola di Maria de Filippi. Oltre a questo, però, è anche un’ottima occasione per entrare più nel profondo delle sensazioni ed emozioni dei concorrenti, oggi arrivati in semifinale. La tensione inizia a farsi sentire e così anche l’ansia e la paura del futuro: Maria de Filippi li guida in questo viaggio, con la voce sicura e rassicurante che sempre ha.

Durante la puntata di martedì 3 maggio, però, è stato mandato in onda un momento molto delicato, relativo all’intimità dei sentimenti di due concorrenti, di cui uno eliminato. Il giudizio è pesantissimo e per Amici21 sono arrivate solo critiche: ecco cos’è successo.

Amici21: Carola e Luigi, è tempo di silenzio

All’interno della scuola di Amici21 c’è spazio per tutto. C’è tempo per imparare, per crescere e per innamorarsi, ma c’è tempo anche per fare amicizie ed innamorarsi. Sono diverse le coppie che negli anni sono nate all’interno del talent show. Se per alcune il fuoco è stato intenso ma di breve durata, altri invece hanno resistito ai colpi del tempo e sono ancora oggi innamorati, come Giulia e Sangiovanni.

Durante questa edizione, due concorrenti hanno vissuto un’intensa amicizia e una conoscenza profonda. Si tratta di Carola e Luigi, fin da subito molto vicini e in sintonia. Carola ha fatto fatica, però, ad ammettere i propri sentimenti e ha gestito il rapporto con Luigi con ambivalenza, a volte tenendolo lontano e a volte volendolo vicino a sé. Questo ha creato una rottura che poi si è rimarginata col tempo, ma che ha definitivamente posto una pietra sopra il loro nascente amore.

Carola, uscita qualche settimana fa, è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Qui, con lucidità, ha espresso i propri sentimenti per Luigi, parlando di un’infatuazione profonda. A Verissimo, la ballerina ha sottolineato che per lei l’amore è l’esserci sempre e, anche se non si concretizza in una relazione, tale rimane. Maria de Filippi ha voluto mostrare questo video a Luigi e a tutti i concorrenti in casetta, ma i telespettatori non hanno apprezzato. L’accusa, infatti, è quella di strumentalizzare i loro sentimenti:

E ancora:

trovo too much questa esposizione cioè era già tanto tutto quello che era successo, ad una certa sono cazzi loro miodio basta forzare le cose #Amici21 — c🩰♡ 𝘁𝗮𝘃𝗮𝘀𝘀𝗶🏝 (@ladynoire__) May 3, 2022

Insomma, sembra che anche i fan della coppia non ne possano più di questa eccessiva esposizione, soprattutto nei confronti di una ragazza che è già uscita. Chissà se la redazione, date le polemiche, cambierà il tiro sulla vicenda.

