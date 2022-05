“un-branco-di-lupi!”:-esce-allo-scoperto-contro-nicolas-vaporidis-e-la-sua-‘cricca’,-arriva-il-faccia-a-faccia-pauroso

L’attore Nicolas Vaporidis paga caro il prezzo delle sue insinuazioni: il confronto da casa sarà da fuochi d’artificio.

Il naufrago Nicolas Vaporidis è una delle personalità più chiacchierate de “L’Isola dei Famosi“. Noto attore, ha militato in pellicole come “Notte prima degli esami“, facendo innamorare milioni di adolescenti in tutta Italia. Dal suo esordio a Cayo Cochinos, Nicolas si è distinto per alcuni controversi episodi, come lo scontro in diretta con l’opinionista Vladimir Luxuria ed alcuni compagni di avventura.

Tutt’ora, nonostante il pubblico abbia imparato a conoscerlo e ad amarlo, persistono le polemiche sul suo conto: il parente di un naufrago del reality si scaglia contro di lui: arriverà presto lo scontro in diretta?

Nicolas Vaporidis nella bufera dopo le critiche taglienti a Blind

Durante le ultime settimane, Nicolas Vaporidis ha riservato parole lapidarie nei confronti del compagno Blind: il cantante è stato tacciato di mancanza di carattere e di opportunismo. Ecco quanto reso dall’attore: “Blind è un burattino senza personalità, lo manipolano tutti!“. Ha poi proseguito, scagliandosi anche sui coniugi sportivi per antonomasia: “Laura e Clemente sono diventati dei nemici, ci sono rimasto male. Penso che siano due opportunisti, falsi, non hanno nulla di sportivo e vogliono vincere a tutti i costi. “.

Preso atto delle infuocate accuse, la zia di Blind si è schierata a fianco del nipote, difendendolo a spada tratta. A darne lo scoop è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che sul suo profilo ha riproposto la stories della donna. La zia di Blind dichiara senza mezzi termini: “Mettiamoci in gioco, perché fa comodo screditare un “ragazzino” agli occhi del pubblico, puntandogli il dito contro, insultandolo e dicendogli di non avere personalità! Fa molto comodo!“. E prosegue poi: “Vi svelo una cosa: Blind ha personalità, Blind ha carattere, Blind è un ragazzo col cuore d’oro e una grande corazza, che può essere facilmente distrutta, come si è visto!“. Ecco la storia in questione:

La zia di Blind sembra quanto mai agguerrita e disposta ad uno scontro in direttissima con l’attore Nicolas Vaporidis. Non è perciò escluso che la donna decida di presenziare nello studio Mediaset de “L’Isola dei Famosi” per affrontare a volto scoperto l’artista di origine greca. Di sicuro lo scontro tra i due promette scintille: sappiamo però che Vaporidis è incline alle scuse, se messo alle strette. Che succederà durante i prossimi appuntamenti del format di Canale 5?

