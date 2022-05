Terence Hill, adesso parla lui: “È dilaniato, non si dà risposte”. La dichiarazione è da brividi

Don Matteo 13 l’ha portato ad allontanarsi dal set, ma Terence Hill sembra avere le idee chiare. La tristezza, però, pervade la fiction: ecco cosa succede

È in onda proprio in queste settimane Don Matteo 13, con il nuovissimo arrivo di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Questa stagione era davvero attesa, poiché già da tempo si sapeva che avrebbe dato vita al più inaspettato cambio di testimone: Terence Hill, infatti, ha abbandonato la nave. L’impegno della serie tv infatti è piuttosto sostanzioso e ogni serie richiede almeno sei mesi di lavoro, a cui Terence non si sentiva più adatto.

Nelle ultime ore, un altro grande attore della nota fiction di Rai1 ha parlato e ha rivelato alcuni aspetti inediti legati al set e ai personaggi. Le sue parole sono commoventi e rivelano uno scenario inaspettato: proseguire è davvero dura.

Terence Hill, il vuoto che ha lasciato è tangibile

La tredicesima edizione di Don Matteo sta conquistando sempre più telespettatori. Nonostante il cambio di testimone, infatti, la serie tv si riconferma uno degli appuntamenti più amati e la prima puntata con Raoul Bova ha ottenuto il 31.1%, numeri pazzeschi. L’attore, infatti, ha saputo entrare in punta di piedi nel clima e nelle dinamiche a cui i telespettatori sono affezionati ormai da anni, riuscendo a inserirsi perfettamente nell’ambiente.

Nelle ultime ore, però, Nino Frassica ha rivelato alcuni aspetti inediti del dietro le quinte. L’attore, infatti, è fin dalla prima stagione nel cast di Don Matteo e interpreta il Maresciallo Cecchini, fedele servitore dell’Arma e amico stretto di Don Matteo. L’attore, parlando della propria carriera a RadiocorriereTV, ha detto di aver deliberatamente scelto di non usare un linguaggio volgare. “Siccome molti comici usano un linguaggio più spinto per far ridere, io voglio distinguermi”.

Del proprio personaggio, Cecchini, Nino Frassica ha voluto rivelare le turbe interne. Il Maresciallo in questa tredicesima stagione è fortemente in crisi, poiché non comprende l’addio dell’amico Don Matteo. “Si trova ad affrontare il dramma della scomparsa del suo amico più caro, un evento che lo dilania e al quale non riesce a dare una risposta”. A mancare, però, non è solo il personaggio ma anche l’attore, poiché Terence Hill dietro le quinte è un vero e proprio insegnante di eleganza, gentilezza e capacità. “Influenza tutto il set” ha rivelato, Nino Frassica.

Chissà se, nel corso della tredicesima stagione, rivedremo Terence Hill nei panni di Don Matteo. Non ci resta che continuare a seguire la fiction: appuntamento a giovedì.

