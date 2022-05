“Quella sera erano insieme!”: papà di Manuel Bortuzzo smentito clamorosamente, pioggia di sospetti sulla sua versione

La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè lascia scoperti parecchi dubbi: la versione del padre non convince i fan della coppia.

La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sta tenendo banco ormai da giorni, e i rotocalchi rimbalzano notizie di ogni genere sui motivi della drastica separazione. A darne comunicazione è stato lo stesso atleta, con una criptica missiva all’agenzia ANSA. I sospetti circa l’allontanamento dell’iconica coppia puntano il dito in particolare contro la famiglia del nuotatore, che da mesi starebbe avversando la relazione tra i due.

Il padre di Manuel Bortuzzo sembra essere uscito allo scoperto, mettendo nero su bianco il proprio giudizio sull’intera vicenda, ma i fan non ci stanno. Ecco quanto accaduto.

Franco Bortuzzo minimizza, ma i fan di Manuel e Lulù insorgono compatti

Il portale “Isa e Chia” riporta la lapidaria opinione del padre di Manuel Bortuzzo: secondo il genitore dell’atleta la decisione era già nell’aria da tempo. “Non voglio alimentare il gossip, dunque non commento. Posso dire che mi sta a cuore la felicità di Manuel, dunque lo sostengo sempre nelle sue scelte.”, avrebbe dichiarato. “Quella di porre fine alla relazione con Lulù, da ragazzo maturo e responsabile qual è, l’ha meditata da tempo. Manuel ha 23 anni: è comprensibile che voglia vivere ogni esperienza, ma i mondi di questi due ragazzi sono profondamente diversi…“.

I fan della coppia ravvisano nelle parole di Franco Bortuzzo una certa premeditazione: solo pochi giorni prima il nuotatore aveva pubblicato contenuti teneri con la sua dolce metà. Ecco qualche esempio:

E le repliche piccate dei fan:

M da ragazzo maturo e responsabile l’ha meditata da tempo, così tanto “da tempo” che fino la sera prima erano a letto insieme e spendeva parole bellissime per lei… ma per cortesia!!!! Che squallore — Sere (@Sere71428652) May 3, 2022

L’atleta sembra nelle ultime ore essersi riavvicinato con la storica ex, in barba alla rottura con Lulù, e i fandom dedicati alla loro coppia non riescono a farsene una ragione. Mentre molti follower augurano il meglio all’inquieta Princess, molti indagano strenuamente alla ricerca di responsabilità. La famiglia di Manuel Bortuzzo sembra tutt’ora l’indagata numero 1 per l’esito della relazione: verranno rilasciati ulteriori comunicati ufficiali?

