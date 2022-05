“mamma-mia-che-bocca-larga!”:-rissa-trash-a-canale-5,-volano-insulti-da-censura-[video]

Scatta la lite nel salotto di Barbara D’Urso: volano stracci in diretta a Canale 5, è scontro aperto tra i due ospiti.

Il salottino di “Pomeriggio 5” è l’immancabile appuntamento preserale per gli spettatori di Mediaset da molti anni a questa parte. La conduttrice partenopea Barbara D’Urso regge saldo il timone del programma, monitorando attentamente gli ospiti in studio. Durante l’ultima messa in onda, però, qualcosa è andato storto, e due protagonisti del piccolo schermo si sono letteralmente scannati in diretta.

Si tratta dell’ex naufrago Antonio Zequila e dell’ex politica Alessandra Mussolini: tra i due è intercorso un acceso scambio di battute, e sono volati i peggiori epiteti nella rete ammiraglia di Mediaset.

“Basta co’ ‘sta mutanda!”: Antonio Zequila esplode a Canale 5, la rissa assume proporzioni epiche

La conduttrice Barbara D’Urso ha introdotto nello studio di “Pomeriggio 5” gli ex naufraghi Antonio Zequila e Floriana Secondi, contando su di loro per un resoconto accurato della loro avventura. È intervenuta anche a Canale 5 l’ex parlamentare Alessandra Mussolini, notoriamente fumantina e poco incline alla diplomazia. La Mussolini ha infatti dichiarato: “Floriana sull’Isola dei Famosi aveva un handicap. Era Er Mutanda! E lo dico perché voi due non state bene insieme. Dico Er Mutanda perché sei noto per questo!”.

Zequila si è risentito, e l’ha rimbeccata: “Questa è una battuta fuori posto e antica e non te la concedo. Non ti permetto di fare queste battute. L’handicap non era la sciocchezza che hai detto. L’handicap era il cinturone che portavamo. Noi pensavamo di fare un percorso individuale. Invece quello ha penalizzato sia me che lei. Non dica queste sciocchezze, sono termini antichi che non le rendono giustizia. Ascolta, quando io facevo teatro a Londra, te nemmeno facevi la politica. Queste sciocchezze non le tollero!“.

Antonio Zequila ha in seguito rispolverato alcuni scheletri nell’armadio: “Io ho fatto teatro con Zeffirelli. Anzi le ho dato pure un passaggio in macchina ad Alessandra. Quindi queste assurdità io non le tollero. Basta con sta mutanda. Non ci sono mutande finiscila. Se io sono mutanda tu eri in topless. Dici cose di 20 anni fa e basta co sta mutanda. Qualcuno si ricorda anche senza la mutanda se vogliamo essere proprio sinceri!“. A questo punto l’ex parlamentare è sbottata: “Quando uno va a ripescare cose dal passato si commenta da solo. Chi se ne frega che stavo in topless. Tu te metti la mutanda e noi donne stiamo come vogliamo. No fermati adesso! Barbara aspetta, ripeti quello che hai detto, Er Mutanda, mutandaccia boxer! Ripeti ciò che hai appena detto. Dimmi quello che hai detto in faccia. E non dire che era una cosa simpatica, dimmi in faccia tutto!”. Ecco il video della scabrosa rissa in diretta:

Gli spettatori non hanno dubbi:

Ma guarda la mussolini chè labbrona e bokka larga mamma miaaaaaaaaaaaaaaa — MARIA BRAMBILLA (@FRAJAMAS) May 2, 2022

Seguiranno ulteriori confronti tra i due focosi contendenti a Canale 5?

