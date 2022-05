errore-imperdonabile-di-ilary-blasi,-conseguenze-disastrose:-“mi-sono-sentito-male!”-[video]

La conduttrice Ilary Blasi compie un clamoroso scivolone in diretta: gaffe in piena regola a “L’Isola dei Famosi”.

La mattatrice romana Ilary Blasi è la pietra che impreziosisce l’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi“. La sua conduzione leggera, calibrata e irriverente detta il ritmo alle vicende sull’atollo onduregno, accompagnando gli spettatori di puntata in puntata. Gli autori del programma hanno peraltro scelto due opinionisti d’eccellenza: Nicola Savino e Vladimir Luxuria si stanno rivelando per Ilary ottime spalle su cui contare.

La squadra Mediaset funziona, nonostante gli ascolti non siano stellari: bisogna tener conto però che il pubblico è chiaramente assuefatto dopo l’edizione del “GF Vip” più lunga di sempre. Anche il cast di Cayo Cochinos attrae l’attenzione degli spettatori, e Alvin si rivela di gran lunga come uno dei migliori inviati sul campo. L’ottima conduttrice non è però al riparo da inciampi e strafalcioni in diretta: vediamo cos’è successo nelle ultime ore.

Ilary Blasi annuncia le eliminazioni: scatta l’appello a Simona Ventura

Uno dei momenti più tesi della diretta bisettimanale è certamente l’annuncio degli esiti del televoto. Come sempre, anche ieri sera Ilary Blasi ha indugiato nella comunicazione, fornendo prima una cornice narrativa in cui contestualizzare il potenziale eliminato dal gioco. A rischiare l’epurazione da Cayo Cochinos erano le naufraghe Licia Nunez e l’icona sexy Ilona Staller: proprio quest’ultima risulterà sconfitta al televoto.

La conduttrice durante la comunicazione ha omaggiato l’attempata naufraga di un resoconto del suo percorso nel reality, commettendo però una clamorosa gaffe in diretta. Ilary ha infatti dichiarato: “Ilona, la tua isola è stata un percorso tortuoso com’è stata la tua vita, forse per questo nulla ti scuregg…“. La mattatrice romana si è quindi piegata a ridere, sorretta da Nicola Savino e da Valdimir Luxuria, mentre Ilona restava basita in collegamento. “Mi sento male!“, ha commentato poi la conduttrice, rimanendo abbracciata a Nicola, che ha prontamente risollevato le sorti della diretta.

“No, no, dai, andiamo a casa!“, ha sdrammatizzato l’opinionista. “Vabbè, succede, oh… È successo: oggi a te, domani a me…“. A questo punta la regia ha fatto partire una sirena da nave, e Nicola ha aggiunto, mimando una telefonata: “Ventura, eh niente, dobbiamo rientrare! Eh, ha detto, scureggia…“. Si è poi appropriato di una momentanea conduzione: “Allora, un attimo per me… Ilona, la tua isola è stata un percorso tortuoso, com’è stata la tua vita, forse per questo nulla ti scoraggia e nulla ti spaventa. Ilona, sei un esempio…“. Ecco il video dell’esilarante siparietto:

questo momento merita non ironicamente il 50% di share pic.twitter.com/bKyLEW0wNi — mat (@divanomat) May 2, 2022

L’eliminazione di Ilona Staller si è verificata tra le risate del pubblico in studio e a casa; un utente commenta infatti: “Mi sono sentito male!”. La gaffe di Ilary Blasi si è rivelata senz’altro un’inatteso asso nella manica per gli autori de “L’Isola dei Famosi“. Ne arriveranno altre?

The post Errore imperdonabile di Ilary Blasi, conseguenze disastrose: “Mi sono sentito male!” [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.