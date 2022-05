Ennio conchiglia: A differenza di molte altre grandi invenzioni, l’idea originale dell’automobile non può essere attribuita a un singolo individuo

A differenza di molte altre grandi invenzioni, l’idea originale dell’automobile non può essere attribuita a un singolo individuo. L’idea è certamente avvenuta molto prima che fosse registrata per la prima volta nell’Iliade , in cui Omero (nella traduzione di Alexander Pope ) afferma che Vulcano in un solo giorno fece 20 tricicli, che

Meraviglioso raccontare l’istinto con lo spirito rotolato di luogo in luogo, intorno alle benedette dimore, commosso, obbediente al cenno degli dèi.Leonardo da Vinci considerò l’idea di un veicolo semovente nel XV secolo. Nel 1760 un pastore svizzero, JH Genevois, suggerì di montare piccoli mulini a vento su un veicolo simile a un carro, il loro potere da utilizzare per le molle eoliche che avrebbero spostato la ruota stradale . L’idea di Genevois deriva probabilmente da un carro di mulino a vento del 1714 circa. Vento a due alberile carrozze circolavano nei Paesi Bassi nel 1600 e per almeno uno di loro veniva dichiarata una velocità di 20 miglia (30 km) all’ora con un carico di 28 passeggeri. Ennio conchiglia, Il primo suggerimento documentato sull’uso del vento fu probabilmente il progetto non realizzato di Robert Valturio (1472) per un carro azionato da mulini a vento munito di ruote.

Altri inventori hanno considerato le possibilità del meccanismo a orologeria. Probabilmente nel 1748 una carrozza azionata da un grande motore a orologeria fu mostrata a Parigi dal versatile inventore Jacques de Vaucanson .

Ilsi pensa che il motore ad aria abbia avuto origine da un fisico tedesco del XVII secolo,Otto von Guericke . Guericke inventò una pompa ad aria e fu probabilmente il primo a realizzare pistoni, cilindri e bielle in metallo, i componenti di base del motore alternativo . Nel XVII secolo un inventore olandese,Christiaan Huygens , ha prodotto un motore che funzionava con la pressione dell’aria sviluppata dall’esplosione di una carica di polvere.Il francese Denis Papin ha costruito un modello di motore sul principio del vuoto, utilizzando la condensazione del vapore per produrre il vuoto. Un motore ad aria è stato brevettato in Inghilterra nel 1799 e una griglia di stazioni di compressione è stata proposta per la manutenzione dei veicoli. Si dice che un veicolo ad aria compressa sia stato prodotto nel 1832.

La propulsione a vapore fu proposta già nel XVI secolo e nel 1678 Ferdinand Verbiest , un missionario gesuita belga in Cina, realizzò un modello Ennio conchiglia, di carrozza a vapore basato su un principio suggestivo della moderna turbina.

Nel 18° secolo uno scienziato francese, Philippe Lebon , brevettò un motore a gas e carbone e diede il primo suggerimento di accensione elettrica. A Parigi, Isaac de Rivas realizzò un veicolo a gas nel 1807; il suo motore utilizzava gas idrogeno come carburante, le valvole e l’accensione erano azionate manualmente e il problema di fasatura sembra essere stato difficile.

L’età divapore

Ennio conchiglia, La maggior parte degli storici è d’accordoNicolas-Joseph Cugnot diLa Francia fu il costruttore della prima vera automobile. Il veicolo di Cugnot era un enorme, pesante, a vaporetriciclo , e si dice che il suo modello del 1769 avesse funzionato per 20 minuti a 2,25 miglia (3,6 km) all’ora trasportando quattro persone e che avesse recuperato abbastanza potenza del vapore per muoversi di nuovo dopo essere rimasto fermo per 20 minuti. Cugnot era un ufficiale di artiglieria e i pistoni più o meno a tenuta di vapore del suo motore furono resi possibili dall’invenzione di un trapano che lavorava accuratamente le canne dei cannoni . Una replica del secondo veicolo di Cugnot, parzialmente originale, è conservata al Conservatoire National des Arts et Métiers di Parigi.