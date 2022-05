“Defunto”. Arriva la durissima risposta di Bonolis. Poi la frase sul figlio…

Dopo mesi di silenzio, parla Paolo Bonolis. Ora il conduttore tra i più amati di sempre della storia della televisione italiana rilascia una lunga intervista a SuperGuidaTv, in cui si racconta senza filtri a 360 gradi. Tutto senza segreti, senza filtri. Ma l’attenzione cade su “Ciao Darwin”, lo storico programma di Paolo Bonolis che pare sia stato sospeso. Il conduttore fa chiarezza e lancia una frecciatina ai giornalisti che l’hanno dato per “defunto”. “Che sia stato però dato per defunto è una decisione soggettiva di chi l’ha scritto…”, dice Bonolis. Che parla anche di “Avanti un altro”: “E’ un reality show vero e proprio. Che poi se c’è un reality vero quello è proprio ‘Avanti un altro’. Ciò che ci diciamo e facciamo è molto più vero di quello che si può vedere da tante altre parti…”.

Insomma, una lunga chiacchierata in cui il marito di Sonia Bruganelli parla anche della possibilità che suo figlio possa approdare, prima o poi, al GF Vip. “Non mi sembra la migliore delle idee e comunque non credo che lo voglia fare…”, dice ancora.

Paolo Bonolis, però, secondo vari rumors, potrebbe approdare alla conduzione di un nuovo programma. “Mai sentito. Mi proposero dei format già al tempo della realizzazione di Avanti un altro ma ho voluto fare un programma scritto da me. Preferisco vestirmi i programmi addosso…”, dice ancora. Intanto, gli ascolti del suo programma crescono giorno dopo giorno. Sempre di più. Ed è proprio per questo motivo che il conduttore resta uno dei più apprezzati di sempre.