corruzione:-appalti-truccati,-gdf-milano-arresta-11-persone**

Milano, 3 mag. (Adnkronos) – I finanzieri del Comando provinciale di Milano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti di undici soggetti, tre in carcere e otto agli arresti domiciliari, accusati a vario titolo di corruzione negli appalti per l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva presso scuole e istituti per anziani, e di pulizie presso uffici pubblici.

In particolare, il 1° nucleo operativo metropolitano ha ricostruito – si legge nella nota della Guardia di Finanza – “un complesso e capillare sistema corruttivo, sviluppato da alcuni indagati, attraverso il quale, nell’arco di un anno, sono stati assegnati con modalità illecite, undici contratti di fornitura, per un valore complessivo di 39 milioni di euro da parte di diversi enti locali dell’hinterland milanese e lombardi (comuni di Buccinasco, Cornaredo, Mediglia, Ranica, Flero) a favore delle imprese alle quali erano direttamente collegati, o di altre disposte a pagare una ‘tangente’ compresa fra l’1 e il 2 % del prezzo posto a base d’asta della gara”.