Aiuti per pagare le bollette, solo così potrete averli: fate subito richiesta

L’aumento del costo della vita sta rendendo difficile la quotidianità per molte famiglie. Per le bollette, però, c’è una soluzione: ecco come fare

Negli ultimi due anni, la pandemia ha portato numerose conseguenze negative. Al di là della questione strettamente sanitaria, che ha causato morti e patologie a lungo termine come il long Covid, anche l’economia ne ha risentito fortemente. Tra licenziamenti, sospensioni e rallentamento delle attività produttive, gli stipendi si sono ridotti ma le bollette si sono alzate.

Per cercare di arginare queste problematiche, che bene o male affliggono tutte le famiglie, lo stato ha previsto un bonus per sostenere il costo delle bollette di luce e gas. Ecco chi rientra e come richiederlo.

Bonus luce e gas: a chi spetta

Dal 1° gennaio 2022 le bollette di luce e gas han subito aumenti incontrollati: la prima del 55%, il secondo del 40% e oltre. Questo è stato causato dall’aumento del costo della materia prima, sempre conseguente alla pandemia e alle crisi produttive. Per provare ad alleggerire il carico per le famiglie italiane, la Legge di Bilancio ha stanziato un fondo di risorse destinate proprio a contenere questi aumenti. Per di più, sono stati previsti anche una serie di bonus per sostenere le famiglie e le imprese più disagiate.

Il bonus sociale di luce e gas è stato previsto per i nuclei famigliari con precisi requisiti. Se il nucleo è numeroso (almeno quattro figli) e ha un ISEE non superiore a € 20.000 annui, o se non è numeroso ma ha un ISEE inferiore a € 12.000 annui, allora può richiederlo. Altrettanto possono fare i fruitori di reddito e pensione di cittadinanza, così come gli utenti con gravi patologie fisiche che richiedono apparecchi elettrici di tipo medico. Un allegato del Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2011 elenca tutti i dispositivi elettrici medico-terapeutici inclusi nel bonus, affinché chi ha determinate patologie possa essere economicamente sostenuto.

Se si rientra nelle categorie sopra citate, non è necessario fare richiesta per accedere al buono. Il sistema, infatti, prevede che gli aventi diritto riceveranno in automatico lo sconto in bolletta. La cosa necessaria è però quella di avere compilato l’ISEE, che si può fare comodamente da casa o presso un CAF: questo è essenziale affinché il sistema rilevi la vostra appartenenza alle categorie specifiche. L’importo del bonus sociale luce e gas varia a seconda di diversi fattori, come la categoria d’uso, la zona climatica di appartenenza e il numero di componenti del nucleo famigliare.

