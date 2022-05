warren-buffett:-“mancano-idee-di-investimento”.-e-intanto-la-berkshire-hathaway-scommette-sul-petrolio

Il miliardario Warren Buffett ha dichiarato che sta lottando per trovare buone idee sulle quali investire, facendo eco alla sua lettera annuale inviata agli stakeholder a febbraio. Nel frattempo la sua holding Berkshire Hathaway ha rivelato di aver aumentato in maniera imponente la sua partecipazione in Chevron. Un fatto che arriva dopo un investimento in Occidental Petroleum del mese scorso, che rafforza la sua scommessa sul petrolio in un momento in cui i prezzi del greggio sono in aumento.

ASPETTI PRINCIPALI

Buffett ha detto durante l’incontro annuale di Berkshire Hathaway a Omaha, nel Nebraska, che la società ha “così tanti problemi” a trovare buone idee su cui investire, specialmente negli Stati Uniti.

Buffett, 91 anni, ha aggiunto che mentre la Berkshire “pagherà qualsiasi prezzo” e “scalerà qualsiasi montagna” per cercare nuovi investimenti, preferisce che le aziende si avvicinino attivamente alla Berkshire.

La dichiarazione degli utili del primo trimestre mostra che ha aumentato significativamente la sua partecipazione in Chevron, rendendo il colosso petrolifero di Berkshire la quarta più grande partecipazione azionaria per valore. Le azioni Chevron del Berkshire valevano 25,9 miliardi di dollari alla fine di marzo , in aumento rispetto a una quota di 4,5 miliardi di dollari di tre mesi prima, poiché i prezzi del petrolio sono aumentati in seguito all’invasione russa dell’Ucraina.

, in aumento rispetto a una quota di 4,5 miliardi di dollari di tre mesi prima, poiché i prezzi del petrolio sono aumentati in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Apple ($ 159,1 miliardi), Bank of America ($ 42,6 miliardi) e American Express ($ 28,4 miliardi) sono stati gli altri tre maggiori investimenti per Berkshire, secondo il deposito.

La Berkshire ha iniziato ad aumentare la sua scommessa sul petrolio il mese scorso quando Buffett ha acquistato 18 milioni di azioni di Occidental. Oggi possiede quasi il 15% della compagnia petrolifera, che ha anche visto le sue azioni impennare a causa del picco dei prezzi dell’energia.

A MARGINE

Sia Buffett che il vicepresidente del Berkshire Charlie Munger, 98 anni, hanno messo in guardia contro “nuove forme di denaro” durante la riunione annuale. Buffett, che in precedenza ha definito il Bitcoin “veleno per topi”, non ha menzionato specificamente la criptovaluta. Ma ha detto che la Berkshire “avrà sempre molti soldi a portata di mano” poiché ritiene che sia l’unica cosa che “pagherà le bollette”. Munger ha aggiunto che, secondo lui, le persone non dovrebbero mettere i Bitcoin nei loro conti pensionistici, in risposta all’annuncio di Fidelity che consentirà ai dipendenti di mettere Bitcoin nei loro conti pensionistici.

CITAZIONE

Buffett ha affermato che la Berkshire sarebbe “meglio delle banche” nell’estendere linee di credito alle aziende nei momenti di bisogno. Ha anche detto che vuole che la Berkshire sia “in grado di operare se l’economia si ferma”. “E questo può sempre succedere”, ha detto Buffett.

IN CIFRE

116,6 miliardi di dollari. Questo è il patrimonio netto di Buffett, secondo il tracker di ricchezza in tempo reale di Forbes. Oggi è la sesta persona più ricca del mondo.

A COSA GUARDARE

Berkshire potrebbe diventare una società da mille miliardi di dollari nei prossimi anni. La sua capitalizzazione di mercato ha superato i 700 miliardi di dollari all’inizio di quest’anno, unendosi a società come Alphabet, Amazon, Apple e Microsoft.

