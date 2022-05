“vergognosa-pagina-di-televisione!”:-trovata-assurda-di-eleonora-daniele,-trasmissione-rasa-al-suolo

Momenti difficili quelli che sta vivendo Eleonora Daniele. La diretta è stata sotterrata da critiche, la vicenda ha sconvolto tutti

Storie Italiane è il programma che Eleonora Daniele conduce quotidianamente su Rai1. Il format si occupa di cronaca locale, sia nera sia di costume e, con ospiti e interviste, indaga sulle questioni più scottanti del periodo. Durante la puntata di lunedì 2 maggio, Eleonora Daniele ha deciso di ospitare, per la prima volta, due dei più discussi personaggi della cronaca italiana, legati a un delitto irrisolto.

La vicenda ha creato enorme scalpore e la scelta di Eleonora Daniele non è piaciuta per niente. I commenti son stati trancianti e le conseguenze potrebbero essere molto care: ecco cos’è successo.

Eleonora Daniele sulle questione Liliana Resinovich: “Basta!”

Liliana Resinovich è una donna scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata, senza vita, il 5 gennaio 2022. Fin dal primo momento, la vicenda ha scosso l’opinione pubblica italiana poiché le persone coinvolte nella vicenda sono diverse . Se in primo luogo si è ipotizzato un suicidio, sostenuto dalla Procura, l’opinione pubblica non è per niente convinta dell’idea. Attorno alla vicenda, infatti, circolano i nomi di due uomini: il marito Sebastiano Visintin e l’amico e amante Claudio Sterpin.

I due hanno fin da subito parlato molto della vicenda, a volte accusandosi l’un l’altro. Claudio, in particolare, sostiene da diverso tempo che lui e Lilly volevano uscire allo scoperto: lei avrebbe desiderato lasciare il marito per cambiare vita e iniziarne una con lui. Nella vicenda non ci sono indagati, eppure il fratello, la cugina e due vicini di casa di Liliana non hanno mai celato i sospetti verso il marito, Sebastiano, il quale ha sempre negato di essere a conoscenza del tradimento.

Eleonora Daniele, per la prima volta dall’inizio di questa vicenda, ha voluto invitare i due coinvolti a Storie Italiane: Sebastiano in studio e Claudio in collegamento. I telespettatori hnno duramente criticato la scelta e hanno accusato la giornalista di voler fare solo auditel e di sfruttare la vicenda per alzare gli ascolti:

Una pagina vergognosa di televisione, i processi si fanno in tribunale, inaccettabile da contribuente!!!! — Silvia Nebulone (@SNebulone) May 2, 2022

In particolare, molti si chiedono come sarebbe l’opinione pubblica se a proporre questo confronto fosse stata un’altra conduttrice. Il riferimento è a Barbara d’Urso, spesso accusata di proporre una televisione eccessivamente trash e basata sul gossip: “Ad altre conduttrici sarebbe stato perdonato?” si chiede, qualche utente. Sicuramente anche ad Eleonora Daniele non verrà perdonato facilmente e l’auditel, già perdente contro Mattino5, potrebbe subire ulteriori crolli.

