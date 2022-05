regina-elisabetta,-indiscezioni-da-panico-prima-del-giubileo:-“potrebbe-ancora-succedere”

Come sta la Regina Elisabetta? La più longeva sovrana al mondo si appresta a festeggiare il Giubileo di platino, ovvero i festeggiamenti per i 70 anni di regno. Un vero record.

Ma adesso, secondo i tabloid britannici, ci sarebbe un’indiscrezione che lascia tutti senza parole: le condizioni di salute di Elisabetta starebbero preoccupando i sudditi. Una fonte a conoscenza della situazione attuale ha rivelato al Mail domenica: “Potrebbe ancora succedere, ma non è affatto garantito che…”. Si parla per davvero della morte della Regina? Tutti si chiedono come stia, visto che da pochi giorni ha compiuto 96 anni e non sono mancati vari problemi di salute (tra questi il Covid). Per davvero la Regina potrebbe non farcela? Un’indiscrezione che fa venire i brividi a tutto il mondo.

Inutile negarlo: per la Regina potrebbe essere un momento molto difficile, forse il peggiore da quanto giovanissima è salita sul trono dopo la morte di suo padre (si trovava in Africa e si precipitò a Londra). Per lei, poi, sono stati mesi difficili per la Pandemia, l’uscita dell’Inghilterra dall’Europa e, ancora, le beghe familiari. Quelle legate al secondogenito Andrea, coinvolto dagli scandali. E, su tutte, l’addio di Harry alla Corona inglese dopo aver sposato Meghan Marke. I due vivono in America e dopo molti mesi, sempre secondo i ben informati, sarebbero tornati a Londra in gran segreto durante il loro viaggio in Europa. Ma l’anno orribile del Covid ha portato anche la morte di Filippo, amato marito di Elisabetta, morto a quasi 100 anni. Quelle immagini della Regina sola, vestita di nero, nella grande abbazia di Westminster.