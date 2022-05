Rai2 | Giornalista stroncato da un suo autore, l’accusa è durissima: “È tutto finto”

Non si mettono bene le cose, per un noto volto di Rai2. L’accusa arriva direttamente da un suo autore, parole pesantissime nei suoi confronti

Un noto volto di Rai2, nonché della Rai in generale, sta vivendo ore particolarmente difficili. Il mondo televisivo, si sa, è estremamente competitivo: il posto non c’è per tutti e giudice supremo è sempre il pubblico. Se un programma funziona, sarà sempre più messo in primo piano ed esaltato; al contrario, un rallentamento negli ascolti può causare chiusure o spostamenti, su altri canali o in altri orari.

Nelle ultime ore, un autore di un programma Rai si è duramente scagliato contro un giornalista della rete, nonché conduttore famoso. La realtà da lui raccontata è molto diversa dall’apparenza: ecco cosa ha rivelato.

Rai2, Fabio Fazio sotto accusa

Il giornalista e conduttore di Che Tempo Che Fa è uno dei volti più amati dai telespettatori Rai. Chi lo segue, infatti, lo fa da anni: Fabio Fazio è un personaggio molto divisivo che ha da una parte chi lo ama e dall’altra chi non lo sopporta. Negli anni, Fazio ha intervistato tantissimi volti famosi della scena nazionale e internazionale, ma non solo. Tra gli ospiti che ha avuto, infatti, si annoverano anche Barack Obama, ex Presidente degli Stati Uniti d’America e Lady Gaga, pop star internazionale.

Il pubblico che lo segue lo descrive come conduttore appassionato, professionale e tendenzialmente buono. Di fianco all’ironica e pungente Luciana Littizzetto, sua spalla da anni, Fazio emerge come conciliatore e moderatore. Nelle ultime ore, però, l’autore Bruno Voglino ha rivelato la sua opinione in merito a Fabio Fazio e le sue parole han creato molto scalpore. Secondo lui, infatti, il conduttore di Che Tempo che Fa sarebbe solo un finto buono: “Ha uno stile garbato, certo, a volte forse ossequioso, ma è un uomo durissimo…” ha rivelato a La Repubblica.

Fabio Fazio, infatti, sarebbe un giornalista e conduttore duro e convinto, soprattutto nei propri obiettivi. Quando si mette in testa qualcosa, secondo Voglino, Fazio sarebbe disposto a difenderlo con le unghie e con i denti, con una tenacia che esteticamente non dimostra. A detta del famoso autore, poi, il conduttore di Rai2 stilerebbe addirittura le liste delle persone buone e cattive. Voglino, anni fa, aveva già commentato la coppia formata da Fazio e la Littizzetto: “La gente si è stancata di vederli insieme (…) Ma lui è testardo e non molla“ aveva detto. Il suo punto di vista, quindi, non è cambiato di molto.

