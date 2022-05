Oroscopo Branko di martedì 3 maggio: bene salute e amore, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – L’amore potrebbe essere ballerino. A volte bisogna fermarsi e capire da che parte si sta andando. A lavoro tutto può essere risolto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – “Ah l’amore l’amore”, quanto fa disperare. Ma niente paura, le stelle sono nella giusta posizione. A lavoro osare può essere la carta segreta per avere successo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Una nuova conferma che condividere la vita con qualcuno la migliora. L’amore risolverà la giornata. A lavoro potranno esserci dei momenti di sconforto ma a fine serata tutto verrà ripagato.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Anche se sembra che non ci sia alcuna speranza, l’anima gemella potrebbe farsi sentire. Il lavoro potrebbe andare meglio, ma anche peggio.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Una giornata piena di sorprese, qualche amato busserà alla porta. A lavoro tenacia e costanza stanno ripagando.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Amore un po’ incompreso ma il tempo aiuterà. Il lavoro sta andando molto bene e sarà sempre meglio.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Il momento per sbilanciarsi è arrivato. Una dichiarazione d’amore potrebbe sconvolgere i piani. A lavoro le valigie serviranno molto presto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Giornata turbolenta per chi vorrebbe solo godersi una giornata d’amore tranquilla. Anche se le idee chiare non ci sono, piano con i progetti lavorativi. Le scelte impulsive a volte non sono quelle giuste.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – L’amore è la chiave di questa giornata. A lavoro i sacrifici stanno ripagando ogni momento.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Nonostante il periodo difficile, oggi l’amore potrebbe essere la salvezza. A lavoro non bisogna arrendersi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Alcune preoccupazioni potrebbero far perdere la direzione prefissata. L’amore è lì ad attendervi. A lavoro presto grandi novità.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Ci sono tante cose da risolvere. Litigi amorosi in primis. A lavoro sembra tutto più calmo ma non si deve abbassare la guardia.

