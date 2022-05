“ma-che-idiozie!”:-soleil-sorge-non-se-la-tiene,-replica-durissima-alla-battutaccia-offensiva-[video]

L’influencer Soleil Sorge gelata in pubblico: la risposta sui social non lascia spazio a dubbi, scatta la protezione dei follower.

La vulcanica influencer italo-americana Soleil Sorge tiene banco ormai da mesi su tutti i rotocalchi del Belpaese. Dopo lo scandaloso triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran all’interno del “GF Vip”, la giovane vippona si è dedicata alle ospitate televisive e ai bagni di folla.

Dopo esser stata arruolata come opinionista a “La Pupa e il Secchione“, infatti, Soleil ha dedicato molto tempo all’aggiornamento dei suoi social. Presente da molto tempo su Instagram, l’influencer ha puntato anche sul panorama di Twitter, luogo virtuale in cui i fandom a lei dedicati sono proliferati nei mesi. È proprio in suddetto social che Soleil ha scelto di denunciare un’oltraggioso episodio accadutole in discoteca: vediamo cos’è successo.

“Come mai sei così brutta?”: Soleil Sorge attaccata pubblicamente, la risposta arriva su Twitter

Durante una serata organizzata in discoteca, Soleil si è fatta avvolgere dall’abbraccio dei fan, sottoponendosi volentieri a foto e video. In mezzo ai tanti sostenitori, però, è spiccata chiaramente la frase di un presunto hater: il ragazzo le ha infatti chiesto: “Posso chiederti una cosa? Ma perché dal vivo sei così brutta?“. Soleil ha incassato il colpo, replicando poi nel video: “È perché non ho le luci giuste…“. Ecco il video del controverso siparietto:

Successivamente, l’influencer ha ritenuto di dover aggiustare il tiro rispetto all’iniziale reazione spiazzata: Soleil ha dunque deciso di mandare un messaggio body-positive ai numerosi follower su Twitter. Ha infatti dichiarato: “Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi “così brutta” come se con tutto quello che si ha dentro, ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore.. LOLL try again.”. I fandom dedicati sono insorti compatti al suo fianco, condannando la frase oltraggiosa pronunciata ai suoi danni, e consolando la loro beniamina. Un utente scrive infatti: “Ma che idiozie!! Sole, a parte che sei bellissima dentro e fuori; che livello di ignoranza, mette tristezza!! Non ti curar di loro e vola alto. Tutte noi donne siamo bellissime, ad ogni età, qualsiasi sia il peso, l’altezza, le forme. La bellezza vive nell’anima… God bless u“.

Ma che idiozie!! Sole, a parte che sei bellissima dentro e fuori; che livello di ignoranza, mette tristezza!! Non ti curar di loro e vola alto. Tutte noi donne siamo bellissime, ad ogni età, qualsiasi sia il peso, l’altezza, le forme. La bellezza vive nell’anima ✨ god bless u 🌹 — Apollonia Mazzola (@oLaPolly) May 1, 2022

Sembra proprio che Soleil Sorge goda della protezione di un proprio esercito virtuale, pronto a sostenerla e difenderla in ogni occasione. Ci saranno ulteriori ripercussioni, per l’incauto hater?

