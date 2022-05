L’inquinamento delle grandi città è influenzato dalla qualità dell’aria delle zone circostanti

Pochi mesi dopo l’inizio del lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, si è parlato molto degli effetti positivi avuti dal confinamento sulla qualità dell’aria. Secondo alcuni dati riportati da una ricerca Ispra riguardanti i primi nove mesi del 2020, grazie al lockdown le emissioni sono crollate del 9,2%.

Questa fortuita combinazione ha creato le condizioni ottimali per uno studio sul funzionamento dell’inquinamento atmosferico. Così un gruppo di ricercatori in Cina ha condotto una ricerca, pubblicata da AIP Publishing, sull’andamento della qualità dell’aria a partire dai lockdown locali come importanti opportunità sull’inquinamento atmosferico.

Gli studiosi hanno analizzato 21 città in sei diverse regioni. Sono partiti incrociando i dati su traffico e qualità dell’aria, e sono riusciti a quantificare non solo le emissioni delle singole città, ma anche il modo in cui queste si influenzano l’un l’altra. “L’inquinamento atmosferico è una tipica questione di ‘commons governance’ ” ha commentato Jingfang Fan, uno degli autori dello studio. “L’impatto della pandemia ha portato le città ad attuare diverse politiche di restrizione del traffico, una dopo l’altra, e questo ha formato naturalmente un esperimento controllato per rivelare la loro relazione.”

I ricercatori hanno mostrato come il traffico circostante tende a influenzare l’inquinamento nelle grandi città e nelle regioni centrali. Così Pechino-Tianjin-Hebei, nel distretto economico di Chengdu-Chongqing e in altre regioni della Cina centrale, durante i lockdown, l’inquinamento era influenzato dalle condizioni del traffico circostanti.

“L’inquinamento atmosferico nelle grandi città, come Pechino e Shanghai, è più influenzato da altre città”, ha spiegato l’autore Saini Yang. “Questo è in contraddizione con quello che generalmente pensiamo, che l’inquinamento atmosferico nelle grandi città sia causato principalmente dalle proprie condizioni, tra cui la congestione del traffico.”

La scoperta cambia quindi anche le future prospettive di intervento per la qualità dell’aria. “La nostra scoperta è che, al fine di migliorare l’inquinamento atmosferico, non solo è necessario migliorare e ridurre il nostro traffico urbano e aumentare i viaggi verdi, ma anche servono gli sforzi congiunti delle città circostanti”, ha aggiunto Na Ying, ricercatore e co-autore.

