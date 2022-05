“io-assente-alla-convention-della-meloni?”.-salvini-da-giletti,-veleno-tra-alleati:-“qualcuno-del-suo-partito…”

“Io oggi sarei andato volentieri a salutare Giorgia, qualcuno del suo partito però ha detto in qualche intervista che non ero gradito e che sarei stato come un imbucato alle feste, se dovevo essere considerato in quel modo…”: Matteo Salvini svela il motivo della sua assenza alla convention di Fratelli d’Italia in collegamento con Massimo Giletti a Non è l’Arena su La7. “Per me l’unità del centrodestra è un valore, ma mi sembra che qualcuno voglia giocare da solo“, ha proseguito il leader della Lega.

“La Meloni legittimamente mette prima di tutto l’interesse di partito. Io però, quando si è trattato di prendere decisioni scomode perché l’Italia ha vissuto due anni spero irripetibili, non me la sono sentita di fare solo gli interessi del mio partito, altrimenti avrei lasciato solo a Pd e 5s la gestione di queste situazioni”, ha spiegato il segretario del Carroccio.

Matteo Salvini a Non è l’Arena, il video

Salvini, infine, ha continuato dicendo che la presenza della Lega nel governo Draghi è stata fondamentale per molti motivi e per molte delle decisioni che sono state prese: “Io preferisco essere protagonista e mettermi in gioco per il bene del mio Paese. Poi certo io mi auguro che il prossimo governo sia di centrodestra”.