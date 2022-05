“Inconciliabili…”: Anna Tantangelo lo mette in fuga, verità inimmaginabile sul flirt andato in fumo

Spuntano le prime indiscrezioni sui motivi della rottura tra Anna Tatangelo e Livio Cori: il passato della cantante è un ostacolo insormontabile.

La cantante Anna Tatangelo ha appena inaugurato la sua seconda edizione di “Scene da un matrimonio“. Il format presente è in Mediaset fin dal lontano 1990, ma Lady Tata ha contribuito a svecchiarne l’immagine, rendendolo più attuale e accattivante. Da pochi giorni la performer ha annunciato di aver terminato le riprese della nuova stagione, e si dichiara soddisfatta del suo lavoro, in concerto con l troupe e gli autori.

Se per Anna sta per schiudersi un periodo ricco di soddisfazioni professionali, altrettanto non si può ipotizzare circa la sua vita privata. Il successo televisivo ricalcherà con ogni probabilità il successo del nuovo tour “Anna zero“,ma nel frattempo la sua relazione con il rapper Livio Cori è ufficialmente agli sgoccioli.

“Ha un nome pesante”: Livio Cori svela i retroscena sulla rottura con Anna Tatangelo

Il cantante napoletano Livio Cori è entrato nel circuito musicale italiano nel 2017, per poi esordire ufficialmente con l’album in studio “Montecalvario“, risalente al 2019. Dal 2021 il rapper ha formato coppia fissa con la ben più famosa collega, e la relazione sembrava solida, almeno sino a qualche giorno fa.

Anna Tatangelo aveva infatti recentemente dichiarato a “Verissimo”: “È una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Quando sei in un periodo particolare in cui sembra tutto difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette il buonumore ti serve per andare avanti.”. Purtroppo la relazione tra i due non si è dimostrata particolarmente longeva. Nonostante Anna e Livio non abbiano lanciato reciproche accuse e recriminazioni, il rapper napoletano ha svelato un dettaglio importante circa l’inattesa fine del rapporto. Secondo Livio Cori, il passato di Anna rappresenta un ostacolo per l’evolversi della loro relazione. Il cantante avrebbe infatti dichiarato al settimanale “Oggi”: “Il nome della Tatangelo è troppo pesante“. Si vocifera inoltre circa stili di vita e impegni professionali inconciliabili tra i due colleghi musicisti.

Sebbene Livio Cori non abbia esplicitamente fatto nomi, è lecito ipotizzare che quel “nome pesante” sia legato anche a quello di Gigi D’Alessio, re incontrastato della musica neomelodica in salsa napoletana, nonché storico compagno della cantante. Sebbene Gigi risulti legato alla giovane Noemi Esposito, da cui ha avuto il figlio Francesco, gli strascichi della relazione con Anna sembrano incancellabili. C’entra davvero l’iconico performer partenopeo nella crisi di coppia tra la famosa ex e il rapper conterraneo?

