Emma Marrone ci ricasca, lei risponde senza pietà: lo ha fatto a pezzi [FOTO]

La cantante Emma Marrone si sfoga sui social dopo le critiche per il Concertone del 1 Maggio: la risposta diventa virale.

La vulcanica performer fiorentina Emma Marrone è da qualche ora uno degli argomenti più caldi della rete. L’ex cantante di “Amici“, in cui ha conquistato la vittoria nel 2010, ha costruito in seguito al talent una carriera costellata di successi.

Dopo aver firmato con l’etichetta Universal Music Group, Emma ha anche partecipato a “Sanremo“, accaparrandosi un altro prestigioso trionfo. Ha infatti sbancato sul palco dell’Ariston con il brano “Non è l’inferno“, scalando poi le classifiche di mezza Europa. La cantante annovera inoltre numerosi premi e riconoscimenti: le sono stati infatti assegnati svariati TRL Awards, MTV Awards, Wind Music Awards e Venice Music Awards, raggiungendo oltre il milione di vendite nella sola Italia. La cantante si è recentemente esibita sullo storico palco del Concertone del 1 Maggio, ma non senza polemiche. Vediamo cos’è accaduto.

Emma pungolata sui social, la replica è al vetriolo

Ieri ha avuto luogo un evento molto atteso: si tratta del rituale Concertone dei 1 Maggio, tenutosi a Roma, nella suggestiva location di Piazza di San Giovanni in Laterano. Dopo due anni di stop dovuti alla situazione pandemica nel Paese, i sindacati di CGIL, CISL e UIL hanno riproposto questo iconico evento, schierando una ricca fila di talenti.

La conduttrice Ambra Angiolini ha infatti presentato sul palco del Concertone talenti del calibro di Carmen Consoli, Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Marco Mengoni, Max Pezzali, Ornella Vanoni e Tommaso Paradiso, oltre che all’immancabile Emma Marrone. L’appuntamento, esteso dalle 15.30 del pomeriggio con un total-live fino alle 19.00, ha poi accompagnato gli spettatori anche dalle 20.00 a mezzanotte, chiudendo così una giornata trionfale per la musica italiana.

Emma, performer d’eccezione all’evento romano, ha condiviso con i fan trepidanti un bello scatto in bianco e nero, che la ritraeva seduta su una cassa prima dell’esibizione. Un follower molesto, però, ha contestato che Emma indossasse inutilmente la mascherina: era infatti tutta sola, e distanziata dal resto della crew. La cantante ha scelto di restituirgli una replica lapidaria su Twitter: “Mi sento di dirti… Che faccio un po’ come ca**o mi pare.“.

Centinaia di follower si sono quindi sbizzarriti a commentare l’uscita granitica di Emma, dandole manforte sotto al suo tweet. Si è sbilanciata persino una sempre diplomatica Giulia Salemi, riproponendo la risposta della cantante e commentando: “Grande Emma… Mi sento di dirvi di salvare questo screenshot ed usarlo al bisogno, prima e dopo i pasti“.

Grande @MarroneEmma … mi sento di dirvi di salvare questo screenshot ed usarlo al bisogno, prima e dopo i pasti :)✌🏻 pic.twitter.com/F8mox95A2C — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 1, 2022

L’ironica stroncatura della cantante ha riscosso inatteso successo, e l’autore del commento ha cancellato il suo invito ad indossare la mascherina, come possiamo notare. La regina del pop italiano gode di forte protezione da parte del pubblico: prevediamo che non saranno in molti ad attaccarla in futuro sui social.

