“chiudi-sta-pagliacciata!”:-giulia-salemi-lo-umilia-in-pubblico,-la-reazione-di-pierpaolo-promette-scintille-[video]

Giulia Salemi finisce nella bufera dopo l’ambigua dichiarazione in pubblico: questa volta ha esagerato.

L’ex gieffina Giulia Salemi è stata uno dei protagonisti più discussi nella penultima edizione del reality per antonomasia. Entrata in punta di piedi nel format, ha lottato con unghie, denti e seduzione per conquistare il cuore dello showman Pierpaolo Pretelli. L’ex velino, infatti, a quel tempo era ancora sentimentalmente coinvolto con la conduttrice Elisabetta Gregoraci. Gli strascichi del matrimonio con Flavio Briatore hanno rappresentato un ostacolo insormontabile per il nascente rapporto, ed Elisabetta si è fatta da parte, consentendo la rimonta di Giulia Salemi.

I due fanno perciò coppia fissa ormai da anni, e convivono stabilmente assieme al loro cagnolino in un sontuoso appartamento nel cuore di Milano, condividendo inoltre la carriera radiofonica. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati ultimamente al centro di numerosi rumors, che sospettavano una radicata crisi nelle coppia. Nonostante in pubblico e sui social sembrino più uniti che mai, sono intercorsi diversi dissapori tra la coppia e Fariba Tehrani, la madre della showgirl. Inoltre, i due hanno trascorso le festività pasquali separati, e tale evidenza non ha fatto che moltiplicare le indiscrezioni in rete. L’ultimo gesto in pubblico della soubrette ha lanciato un’ulteriore ombra sul rapporto: di che cosa si tratta?

Giulia Salemi snobba Pierpaolo davanti ai fans: le reazione è davvero eloquente

Durante un’ospitata in un celebre locale, Giulia Salemi ha guadagnato la consolle con il compagno Pierpaolo Pretelli. La coppia, però, non era sola: al loro fianco compariva anche un volto noto del sottobosco scandalistico di Milano. Si tratta di Alberto De Pisis, il chiacchierato ex fidanzato della modella Taylor Mega. La loro relazione aveva fatto scalpore perché il ragazzo, esperto di comunicazione e molto seguito su Instagram, si è sempre definito “tendenzialmente gay“. La relazione con la modella ha quindi rappresentato per lui una sorta di eccezione, e la notizia ha ovviamente tenuto banco su tutti i maggiori rotocalchi.

Sembra che Alberto sia molto vicino alla coppia, almeno a giudicare dalla presentazione a lui riservata da Giulia Salemi. La showgirl, infatti, ignorando sistematicamente il compagno, ha annunciato giuliva :”Non sono qua da sola, ma sono accompagnata dal mio amico Alberto De Pisis…“. Dalla clip si evince chiaramente il fastidio provato da Pierpaolo Pretelli di fronte all’atteggiamento incurante della fidanzata, e lo showman si è addirittura allontanato dall’improvvisata coppia. I fan dell’ex gieffino sono insorti, condannando fermamente il comportamento di Giulia. “Che figura. Pier ci è rimasto male, ha fatto bene ad allontanarsi. Pier, cosa aspetti a lasciarla, vedi come ti ha umiliato. Chiudi ‘sta pagliacciata, è già durata molto. Lavori anche senza di lei!“, commenta un utente su Twitter. Ecco il video del controverso momento:

La vergognia di tutte le donne @GiuliaSalemi93 non si rende manco conto delle figure che fa lei e di conseguenza Pier #PRELEMI pic.twitter.com/oJ6jmDTGVr — Sara (@Sara74927299) May 1, 2022

Questo ultimo episodio è l’avvisaglia di un’imminente rottura tra Giulia e Pierpaolo?

