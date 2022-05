carlo-conti-spunta-su-instagram-e-si-sfoga:-lo-ha-ammesso-una-volta-per-tutte

Il conduttore Carlo Conti fa una coraggiosa ammissione sui social: il suo progetto si è rivelato un flop completo.

Il mattatore RAI fiorentino Carlo Conti deve fare i conti con un pesante bilancio nelle ultime ore. Il celebre volto dell’emittente pubblica ha infatti varato il suo nuovo progetto: si tratta del talent-show “The Band“, inaugurato lo scorso venerdì 29 aprile. Il programma si discosta dai vari “Amici” e “X-Factor” perché interamente dedicato al panorama delle band emergenti italiane.

Dopo una lunga e laboriosa opera di selezione, sono stati infatti scelti 16 gruppi sugli iniziali 2000, e i talenti in gara possono contare sull’aiuto prezioso di prestigiosi tutor. Tra essi possiamo annoverare Giusy Ferreri, Rocco Tanica, Marco Masini, Federico Zampaglione, Enrico Nigiotti, Francesco Sarcina, Dolcenera e Irene Grandi. Anche la giuria del format può vantare protagonisti d’eccezione: siedono infatti in tribuna Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. L’innovativo programma dedicato alle band, però, sembra decollare a fatica, e Carlo Conti deve incassare una pesante sconfitta: vediamo perché.

Carlo Conti e il suo “The Band” affondano, Ilary Blasi vola: arriva l’ammissione sui social

A quanto emerge da un post di Instagram, il blasonato conduttore RAI è consapevole delle concorrenza spietata e soverchiante de “L’Isola dei Famosi“, in onda ogni Venerdì nell’analogo orario prime time. Il talent-show di Carlo Conti, secondo i dati Auditel, ha riscosso un misero 13,1%, totalizzando soli 2.481.000 spettatori. Ilary Blasi, invece, pur lontana dai risultati degli anni precedenti, strappa agli ascolti un bel più soddisfacente 17,1%, annoverando 2.463.000 utenti attivi.

Il risultato è decisamente preoccupante, soprattutto per un format all’esordio televisivo: Carlo Conti ha deciso di ammetterlo sportivamente, minimizzando il disastroso riscontro Auditel. Ha infatti pubblicato una foto su Instagram in cui, seduto alla batteria, commenta: “Venerdì The Band non è andata molto bene, ma recupereremo!“.

Il conduttore toscano avrà modo di riguadagnare terreno dopo l’iniziale flop di “The Band“? L’emittente dovrà probabilmente dedicare maggior spinta e promozione al format di RAI 1, accattivandosi la simpatia e la curiosità del pubblico. Il punto di forza del talent sono certamente le band in gara che, in assenza di un contratto discografico in palio, cercheranno di conquistare i cuori degli spettatori. Il tentativo è infatti quello di ricalcare il successo di fenomeni di portata mondiale come i nostrani Maneskin, trionfatori prima all’Ariston e poi sul palco dell’Eurovision. Riuscirà Carlo Conti nel suo intento di risollevare lo share zoppicante dello show?

