Barù, le foto lo inchiodano: l’ha portata a casa sua!? Ma NON è la sua ex

Circolano ancora con forza i gossip attorno a Barù, uno dei volti del GF VIP di quest’anno. Questa volta però le cose sembrano serie: ecco chi è

Dopo il GF VIP, per Barù Gaetani le cose sono molto cambiate. Il nipote di Costantino della Gherardesca si è messo in gioco nel reality di Alfonso Signorini e si è fatto conoscere, nei suoi pregi e nei suoi difetti. L’esperienza nella casa più spiata d’Italia gli ha fruttato grande simpatia da parte del pubblico, che l’ha apprezzato e sostenuto. Non son mancati, però, commenti taglienti soprattutto in merito alle vicende sentimentali.

Durante il reality, infatti, sembrava che tra Barù e Jessica Selassié stesse per nascere un sentimento profondo. Se lei si è detta più volte coinvolta e interessata, lui ha spesso chiuso il tutto parlando di amicizia. Nel frattempo, sia Jessica che Barù son stati paparazzati con altre persone. Nelle ultime ore, però, delle fotografie insinuano che a casa di Barù ci fosse una donna: ritorno di fiamma?

Barù Gaetani, le foto lo inchiodano: amici o…?

Dentro la casa del GF VIP, tra Barù e Jessica sembrava scoppiato l’amore. Tra carezze, baci e coperte, la passione sembrava decisamente incontenibile e gli sguardi tradivano coinvolgimento e interesse. Nonostante le belle premesse, però, né dentro il reality né tantomeno fuori l’amore tra i due non è mai scoppiato, anzi. Una volta usciti dalla casa, se Jessica ha ammesso di averci sperato e di aver provato qualcosa, Barù ha spesso chiuso le porte parlando di una semplice bella amicizia.

Nelle settimane successive all’uscita, inoltre, entrambi son stati avvistati con altre persone. Barù è stato visto bazzicare con la ex fidanzata storica Victoria Cabello, oggi protagonista di Pechino Express con Paride Vitale. Jessica Selassié, invece, è stata vista in un bar con Simone, un amico di Alex Belli. I due, quindi, sembrano essersi lasciati alle spalle l’affetto e i gossip e sembrano aperti per nuove storie.

I fan più attenti, che non hanno mai perso le speranze, hanno però notato un dettaglio. Nelle stories di Instagram che Jessica Selassié ha pubblicato nelle ultime ore, si intravedono dei pezzi di arredamento che sembrano appartenere a Barù. In particolare, si vede un divano bianco sullo sfondo e una cornice dorata di un quadro, dettagli che secondo i più esperti caratterizzano la casa del nobile. Che i due si stiano vedendo, in gran segreto?

