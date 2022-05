vogliono-claudia-ruggeri-nel-programma,-la-miss-di-avanti-un-altro-rifiuta-la-proposta:-“non-fa-per-me”

Per Miss Claudia Ruggeri di Avanti un altro arriva una proposta molto allettante che lei invece boccia senza pensarci due volte.

La proposta di partecipare a uno dei programmi più importanti di Mediaset è molto allettante, ma Claudia Ruggeri, sempre assai schietta e diretta, la rimanda al mittente bocciandola senza alcuna esitazione.

Miss Claudia è uno dei volti più amati tra quelli che animano il ‘minimondo” di Avanti un latro, programma storico di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis, a sua volta spalleggiato dal maestro Luca Laurenti.

La Ruggeri ha saputo affermarsi per la sua statuaria bellezza e per la facilità con la quale riesce a stare davanti al piccolo schermo. Ovvio che siano in molti a considerarla perfetta per ruoli televisivi più impegnativi, ma la showgirl la pensa in maniera diversa, come ha spiegato lei stessa nelle ultime ore.

Claudia Ruggeri dice no al programma: proposta rispedita la mittente

Claudia Ruggeri è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram, dove non esita a mettere in mostra la sua avvenenza, che non è solo un fatto estetico. I suo follower sanno che bene che la showgirl di Avanti un altro sta lavorando sodo per diventare Psicologa e Criminologa.

Non si contano le storie in cui si mostra intenta a studiare libri su materie parecchio impegnative. Inoltre la Ruggeri, che molto spesso risponde alle domande via social dei fan, ha spiegato più di una volta che nel suo futuro vuol dare la precedenza alla professione di Criminologa anziché a quella di showgirl.

Ma un follower è tornato di recente a lanciare l’amo. “Mi pacerebbe vederti in qualche reality tipo GF Vip”, ha scritto l’ammiratore, pensando magari al suo ingresso nella prossima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini, il quale è già alla ricerca dei nuovi inquilini. Ma subito è arrivata la risposta negativa di Miss Claudia: “Grazie, ma non fa per me”. Una bocciatura senza appello circa la sua eventuale partecipazione a quello che è considerato senza timore d’essere smentiti il reality show più amato e più seguito d’Italia.

Rispondendo a un altro ammiratore, sempre su Instagram, la Ruggeri dimostra di avere le le idee molto chiare su ciò che farà da grande: “Essere una brava Psicologa e Criminologa direi che è più che sufficiente… vediamo in corsa, per ora non mi pongo altri obiettivi”. La carriera televisiva non rientra quindi nel suo orizzonte futuro, e men che meno la partecipazione a un reality, ma mai dire mai, perché difronte alla proposta giusta anche Miss Claudia potrebbe cedere alla tentazione di dire sì.

