“ubriaco,-parla-in-modo-sconclusionato”.-concertone-primo-maggio,-bugo-nella-bufera:-insinuazioni-choc

“Bugo è lo zio ubriaco che dopo i pranzi di famiglia continua a fare discorsi parlando in modo sconclusionato”: il conduttore del concertone del primo maggio in piazza San Giovanni a Roma non ha soddisfatto il popolo di Twitter e dei social. Il cantante, per la prima volta accanto ad Ambra Angiolini, è stato criticato per il modo in cui ha presentato i cantanti della giornata. C’è da dire, però, che si trattava della prima esperienza da conduttore per lui.

I social, in ogni caso, non perdonano. “Bugo può anche leggersele prima le cose”, ha scritto un utente su Twitter. Nel mirino finisce soprattutto la poca loquacità del conduttore e il fatto che legga costantemente il copione prima di una presentazione o uno spazio pubblicitario. “Ma l’hanno buttato sul palco?”, ha scritto velenosamente qualcun altro.

“Ca**o, ma Bugo sa anche leggere…”, si vede sempre su Twitter, dove si ironizza soprattutto sul modo in cui il cantante presenta, quasi sempre con gli occhi fissi sul leggìo. Qualcuno poi ironizza sulle sue espressioni, facendo un paragone col noto comico pugliese: “Ma parla come Checco Zalone?”. Non è la prima volta, comunque, che l’artista finisce al centro di meme, sketch sociale e hashtag: tutto è iniziato nel 2019, quando lasciò il palco di Sanremo dopo aver avuto una discussione col collega Morgan.