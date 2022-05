Sull’Isola dei Famosi non li sopporta più nessuno, scatta la rappresaglia: “Arroganti, fuori subito!”

Non tira buona aria sull’Isola dei Famosi. I naufraghi sembrano essere al limite, nessuno li vuole più vedere: ecco cosa succede

Non sembra esserci un buon clima, sull’Isola dei Famosi. Il reality di Canale5 da sempre mette i concorrenti in difficoltà, su diversi livelli. La fame e la fatica rendono la convivenza difficile e il fatto che sia forzata, con persone con cui non si è scelto di stare, complica il tutto. Nelle ultime settimane, il nervosismo si è alzato a livelli incredibili e durante le puntate i litigi e le discussioni dominano la diretta.

Negli ultimi giorni, sembra che i naufraghi si stiano pesantemente ribellando a una coppia. Ecco di chi si tratta e cosa sta succedendo.

Isola dei Famosi: problemi per Clemente Russo

Una delle coppie più attese dell’Isola dei Famosi di quest’anno è quella composta da Clemente Russo e sua moglie, Laura Maddaloni. Il pugile e vice campione olimpico si è messo in gioco in questo reality estremo, forte del fatto che il suo fisico gli avrebbe permesso di resistere alle prove fisiche e ai colpi di fame. Con la moglie, judoka professionista, sta dando prova della propria resistenza sia come concorrente che come persona.

Nelle ultime ore, però, i telespettatori si sono fortemente posti contro la coppia di sportivi. I due, infatti, hanno fisici e mentalità scolpite nella resistenza e nel senso del dovere, regali che lo sport fa a ogni persona. Ciò che però i telespettatori e gli altri naufraghi stanno denunciando è l’arroganza con cui si pongono nei confronti delle gare e dei compagni di avventura:

Clemente: io sono un campione. Sto vedendo la scorsa puntata. Penoso. Ma campione de che? Scendete dal piedestallo Clemente e consorte, è meglio. I due peggiori concorrenti sull’isola #isola — Marissamanuzzi (@axell_leone) April 30, 2022

Il fatto di ripetere più volte di essere campioni sportivi, infatti, da un lato li esalta e gli fa onore, dall’altro però li pone sotto una luce che non sempre è positiva. Se a non sopportarli fossero solo i concorrenti, infatti, la questione sarebbe più semplice. A non volerli più in Honduras, però, è anche il pubblico: se andassero al televoto, probabilmente sarebbero prossimi all’uscita.

#isola Quello che non sopporto di Clemente e consorte, è la loro arroganza, figlia dell’ignoranza, un fisico scolpito non significa avere cervello ed intelligenza, non capisco perché siano ancora all’isola, fuori subito — manuciao (@Tantiauguri_Lol) May 1, 2022

Non ci resta che seguire le vicende della coppia Russo-Maddaloni e vedere se, dopo qualche avvisaglia, riescono a cambiare il proprio modo di porsi.

The post Sull’Isola dei Famosi non li sopporta più nessuno, scatta la rappresaglia: “Arroganti, fuori subito!” appeared first on Ck12 Giornale.