raimondo-todaro,-figuraccia-colossale-in-diretta:-l’alunno-lo-demolisce-[video]

Durante la puntata di Amici21 andata in onda sabato 30 aprile, Raimondo Todaro è finito vittima di un alunno, che l’ha sbugiardato completamente

Amici21 si sta avviando verso la conclusione. La puntata andata in onda sabato 30 aprile è la terzultima e, ormai, ci si indirizza verso una agguerritissima semifinale. Ad essere stato eliminato è Nunzio, il ballerino di latino-americano della squadra di Raimondo Todaro. Il siciliano, dopo tre ballottaggi vinti con successo, ha perso contro Albe, il cantante di Anna Pettinelli.

Oltre a questa perdita, per Raimondo Todaro quella di sabato è stata una puntata molto dura. Dopo un’esibizione, infatti, un alunno l’ha letteralmente demolito, al culmine di uno scontro molto acceso. Ecco cos’è successo.

Amici21, Raimondo Todaro contro Michele: “Non lo sa…”

Durante la terza partita della puntata di sabato 30 aprile, le squadre che si contendevano la vittoria erano quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. I coach, per cercare di portare a casa il punto, hanno schierato i propri cavalli di battaglia con Sissi, cantante di Lorella Cuccarini e Michele, ballerino di Alessandra Celentano. I due sono tra i più forti di questa edizione e le loro sfide mettono sempre in difficoltà i giudici, costretti a scegliere tra due veri e propri assi.

La prima sfida tra Michele e Sissi ha portato Stefano a votare la cantante, mentre Stash ha preferito Michele in “Dangerous”, una coreografia neo-classica impostata sulla canzona pop di Michael Jackson. Emanuele Filiberto si è quindi trovato a dover dare il voto decisivo ma, non riuscendo a scegliere, ha chiesto di ripetere la prova. Raimondo Todaro, a quel punto, ha detto alla Celentano di ritenersi fortunata per aver ottenuto un pareggio, contro Sissi. La maestra ha quindi risposto: “Vuoi dire che ha ballato male?!“.

I due si sono quindi nuovamente esibiti. Michele ha portato in scena “Miserere”, mentre Sissi ha cantato una versione rivisitata di “Imagine” di John Lennon. Al termine del ballo, Alessandra Celentano ha lanciato una frecciatina a Raimondo Todaro. “È inutile dire che prima non ha perso per cu*o… Non ha perso per culo! Gli altri sono tanto cattivi però quando dice queste cose…!”. A quel punto è intervenuto direttamente Michele, che ha chiesto a Todaro: “Lo conosci William Forsythe?“ E, girandosi dalla Celentano, ha continuato: “…no, non penso lo conosca!”.

Il momento è stato molto teso, soprattutto perché Raimondo Todaro si è sentito accusato. La puntata è poi proseguita normalmente ma la tensione è stata tangibile sino alla fine.

