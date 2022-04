oroscopo-di-paolo-fox-dal-2-all’8-maggio:-amore-al-top-questa-settimana

Oroscopo di Paolo Fox dal 2 al 8 maggio: amore al top questa settimana. Anche questa domenica su Oroscopo Più puoi leggere l’oroscopo settimanale dell’astrologo e personaggio televisivo italiano. Le stelle della prossima settimana su amore, lavoro, salute e fortuna.

ARIETE – Il cuore torna finalmente a battere al ritmo giusto, cari amici dell’Ariete. Questa settimana si aprirà con l’ingresso di Venere nel vostro spicchio di cielo. Questo per voi significa un vero e proprio risveglio. I sensi tornano a vibrare e la passione a governare. Venere vi dà più grinta e determinazione, accende i sensi dei single e rende più piccanti i rapporti nelle coppie già consolidate. In generale, in questo periodo, gli Ariete si sentono più armonia con se stessi, per questo riescono a piacere di più e ad attrarre gli altri in maniera irresistibile. MA non sarà solo il cuore a dirigere le vostre vite. Mercurio in seconda casa farà sì che ciò che prima sembrava confuso, ora diventi limpido e cristallino. Vedendo chiaro nelle situazioni, potrete anche agire di conseguenza e compiere scelte azzeccate. Questa ritrovata pace mentale vi sarà di grande aiuto in ambito lavorativo, un settore, lo sappiamo, particolarmente faticoso da qualche tempo a questa parte a causa della presenza di Giove e Marte in XII casa. Per quanto riguarda la professione tutto è in fase di costruzione. Presto raccoglierete i frutti del vostro impegno sia da un punto di vista della stabilità che da quello delle soddisfazioni personali.

TORO – Le opposizioni e le forti quadrature di questo inizio 2022 vi hanno portato a dover scavare a fondo, per rinforzare le fondamenta della vostra vita. Dopo aver dovuto scavare tanto, adesso è arrivato finalmente il tempo cominciare a edificare. Da adesso in poi, la splendida costruzione che avete in mente inizierà a prendere forma, giorno dopo giorno. La fine dei lavori è prevista per l’autunno. Ed io vi vedo già nella vostra splendida casa a brindare alla nuova stabilità con le persone che amate e che vi sono state accanto nel lungo e faticoso periodo della gestazione di quest’opera. Chiaramente l’immagine della casa è una metafora. E l’esigenza di dover scavare viene dettata dal buon vecchio Saturno che vi quadra dal segno dell’Acquario. Certo, il maestro del tempo non è quel che si suol definire un docente simpatico, di quelli post 68, tutti filosofia ed ideali. E’ invece un insegnante vecchio stampo che, in caso di necessità, sa anche tirare fuori la temuta bacchetta per le punizioni. Ma, riconoscetelo, vi ha insegnato tanto. Dopo due anni alla sua scuola, adesso sapete chi siete e ciò che volete veramente. Dalla consapevolezza, ora, potete passare all’azione ed in questo ricevete una forte spinta da Giove che vi sostiene dal segno dei Pesci. L’ambito lavorativo, che tanto vi ha fatto penare fino ad oggi, smetterà di darvi il tormento dell’insicurezza. Se il vostro lavoro attuale non vi dà certezze, non preoccupatevi, sono alle porte altri scenari. Solo una raccomandazione: mentre siete così impegnati a porre le basi della stabilità pratica, riservate un po’ di tempo anche per l’ambito delle relazioni. Venere in XII casa renderà i vostri partner molto più esigenti.

GEMELLI – Tutto è in movimento, cari amici del segno dei Gemelli. Normalmente questa è una buona notizia. Per voi invece, desiderosi di avere sempre il controllo totale delle situazioni, i cambiamenti sono fonte di ansia. Ebbene, il Cielo in questa settimana, vi dice: imparate la lezione della fiducia nella vita. Perché la Vita, gemellini cari, restituisce sempre, non lascia mai debiti in sospeso. Quindi, fidatevi! Questo passaggio del timone, dalle vostre mani a quelle del destino, è dovuto alla quadratura di Marte, Venere, Giove e Nettuno, dal segno scomodo dei Pesci. La bella notizia è che la quadratura di Venere finisce lunedì 2. E, molto presto, anche gli altri pianeti si leveranno di mezzo. Quindi ritornerete al comando molto presto, non temete! Intanto si comincia col cuore, poi il resto seguirà. Lasciatevi andare!

CANCRO – Prima il dovere o prima il piacere? Prima l’Amore o prima il lavoro? Molti di voi, cari amici del Cancro, da qualche tempo potrebbero trovarsi a lottare con questo dilemma. Non abbiate paura, in questa settimana avrete le energie necessarie per rispondere alle richieste dell’uno e dell’altro settore della vostra vita. Il trigono di Marte, Giove e Nettuno, posizionati in Pesci, vi dà quella carica combattiva necessaria a risolvere le questioni senza sprecare tempo ed energie. Per voi questo è il tempo del “Pane al pane, vino al vino”, i giri di parole, le attese, le speculazioni strategiche non fanno parte del vostro cielo, questa settimana. Sia nel campo del lavoro che in quello dell’amore, è giunta l’ora per chiedere ciò che vi spetta. Avete dato tanto, adesso è tempo di ricevere. Le energie devono girare, altrimenti si creano dei corti circuiti. Non temete: ciò che vi spetta arriverà… molto presto!

LEONE – Il cielo, ormai da tempo, vi sollecita al cambiamento, cari amici del segno del Leone. Saturno in opposizione dall’Acquario vi punzecchia in continuazione. Siete arrivati ad un punto in cui muoversi è necessario. Muoversi può significare cambiare posizione sia a livello di spazio, quindi spostarsi da un punto di vista fisico, che muoversi da un punto di vista mentale, cambiare quindi prospettive e scenari. Adesso il cielo vi offre anche le energie giuste per intraprendere questo “viaggio” fuori e dentro di voi. Venere in trigono dall’Ariete e Mercurio in sestile dai Gemelli vi danno infatti la grinta e la determinazione per affrontare il cambiamento. Una volta che avrete trovato una nuova e più idonea posizione per voi stessi, anche le relazioni con gli altri potranno crescere ed ampliarsi. Per chi è single si vengono a creare le condizioni per accogliere nuove realtà nella propria vita, per piantare semi, da coltivare e far diventare alberi robusti e forti.

VERGINE – Dei veri e propri guerrieri! Ecco come vi vedo nel corso di questa settimana, cari amici della Vergine! Era tempo che non vi vedevo così determinati. Lo stimolo alla lotta arriva da Marte che vi si oppone dal segno dei Pesci. La voglia di accettare la sfida e portare a casa la vittoria, vi viene invece da uno splendido trio di pianeti in posizione favorevole. Sto parlano di Plutone in Capricorno e del Sole e di Urano in trigono dal segno del Toro. Adesso siete pienamente consapevoli del vostro valore e non siete assolutamente disposti a svendervi per nulla al mondo. Questo stato energetico si esplica in maniera molto diretta sia nel campo del lavoro che in quello degli affetti. Nella professione non siete più disposti a “regalare”, in quello dell’amore, a farvi mettere i piedi in testa. Non invidio affatto chi vi ha sfruttato o ha giocato con voi in passato. Chi non ha saputo ricompensarvi in passato, adesso pagherà il prezzo più alto, quello di perdervi… e questo non gli conviene affatto! Gli intelligenti lo capiranno e sapranno trattenervi dandovi ciò che vi spetta, gli stupidi assaggeranno il frutto amaro della loro stupidità.

BILANCIA – Ahi ahi ahi! Nuvole in vista, cari amici del segno della Bilancia! Da lunedì 2, Venere, l’astro dell’amore e dell’unione, entrerà nel segno opposto al vostro sulla ruota dello Zodiaco, ovvero quello dell’Ariete. Nelle relazioni, quindi, le energie cambieranno sensibilmente. E voi dovrete esserne consapevoli per poterle gestire al meglio. Lo so, il vostro forte è avere idee brillanti e alleanze vincenti. Venere vi metterà i bastoni tra le ruote proprio in questo. Potreste essere tentati dal desiderio di comandare. Il vostro punto debole, purtroppo, non è l’individuare gli obiettivi giusti, ma la costanza e l’impegno necessari per centrarli. Spesso la vita vi ripaga della vostra genialità, donandovi collaboratori forti delle doti che a voi mancano, prima fra tutte la pazienza. Ci sono però momenti – e questo è uno di quelli – in cui la vita vi chiede anche di giocare in ruoli che non vi sono perfettamente congeniali. Se riuscite a recitare anche questa parte di “secondo piano”, il palcoscenico sarà completamente vostro. Tornerete presto e fare i protagonisti e ad avere “spalle” degne delle vostre capacità da protagonista indiscusso delle situazioni.

SCORPIONE – Un forte “in bocca al lupo”, amici dello Scorpione, non va fatto tanto a voi, quanto a chi avrà a che fare con voi nel corso di questa settimana. Il cielo vi è propizio, la fortuna è dalla vostra. Per chi invece entra in rotta di collisione con voi, c’è bisogno di un forte incoraggiamento. Con l’uscita di Venere dal segno amico dei Pesci, perderete un po’ di quella tenerezza e di quella compiacenza che vi hanno contraddistinto ultimamente. Adesso che Venere non vi addolcisce più, sarete più pungenti del solito. Non vi farete passare una mosca sopra il naso. Quando dovrete colpire, lo farete senza esitazione e con la precisione di un cecchino. La verità, amici dello Scorpione, è che, mai come in questo periodo, siete intolleranti nei riguardi dei giri di parole e delle perdite di tempo. Questo modo di relazionarvi agli altri vale sia nel campo del lavoro che in quello dell’amore. Attenzione però a non superare certi limiti. La vita è anche relazione e compromesso, non potete fare tutto da soli e se voi avete il diritto di dire la vostra, lo stesso vale anche per si rapporta con voi.

SAGITTARIO – Ce l’avete quasi fatta, cari amici del Sagittario! Di esami ne avete dovuti superare tanti in questi mesi. La vita vi ha messo alla prova, è vero, ma le prove finiscono. La fatica diventa un ricordo e ciò che resta, invece, è la consapevolezza della propria forza e del proprio valore. Tutto questo penare, soprattutto in campo lavorativo, è stato causato da Giove che quadra il vostro segno dai Pesci. Fortunatamente tutto gira, tutto inizia e tutto finisce, le cose belle e le cose brutte. Tutto è in perenne trasformazione. L’insicurezza nel settore del lavoro e della praticità ha messo a dura prova anche le questioni di cuore. Ma da questa settimana il quadro inizia a cambiare. Da lunedì Venere non vi farà più i dispetti dal segno dei Pesci, anzi diventerà vostra alleata dal segno amico dell’Ariete. Nelle prossime settimane lo stesso cambiamento interesserà anche Giove e Marte. Quindi, presto avrete molte energie a disposizione e potrete concedervi di ricominciare a sognare – se siete single – e a progettare, se siete una coppia affiatata.

CAPRICORNO – Le acque tornano a movimentarsi un po’, cari amici del segno del Capricorno. Da lunedì 2, Venere si metterà a farvi i dispetti dal segno scomodo dell’Ariete. Voi che siete così poco inclini alle grandi manifestazioni esteriori, sarete quindi chiamati a parlare di più e a dimostrare anche a parole i vostri sentimenti, se non volete correre il rischio di problemi in amore. Detto questo, come una rondine non fa primavera, anche un solo pianeta scomodo non può fare tempesta. Venere a parte, il vostro cielo è limpido. In merito ai vostri progetti, la meta adesso si vede chiaramente all’orizzonte. Il passaggio del Sole in trigono al tuo segno da quello del Toro, in un periodo in cui il tuo cielo non ti sottopone alla pressione di pianeti in opposizione, ti porge il dono della vista chiara. Sai dove vuoi andare e, dalla cima della collina, vedi chiaramente il percorso da compiere per arrivare a destinazione. Ciò che ti preme di più in questo periodo è ottenere concretezza sul lavoro. Per te la stabilità è tutto. Se c’è quella, si può anche guardare oltre. Ebbene, nel corso di questa e della prossima settimana avrai un’idea precisa su come muoverti per ottenere questa stabilità.

ACQUARIO – Il tempo della riscossa è iniziato, cari amici dell’Acquario. Come vi avevo anticipato, ogni giorno che passa sentite crescere in voi un’energia sempre più potente. Il vostro cielo, fino alla scorsa settimana carico di energie di contrasto, adesso si sta rischiarando. Il vostro primo alleato sarà Venere, da lunedì in splendido sestile dal segno dell’Ariete, poi pian piano arriveranno i rinforzi anche da parte degli altri pianeti. Intanto potete già contare, ve lo ricordo, sulle idee brillanti suggerite da Mercurio in trigono dai Gemelli e sul buon senso dettato da Saturno nel vostro spicchio di cielo. Di alleati quindi ne avete. Vediamo adesso i cosiddetti “nemici”. Attenzione, dovete ancora fare i conti con pianeti in quadratura – come Sole e Urano dal Toro. Occhio quindi a non rispondere alle provocazioni. Prima di reagire è il caso di contare fino a 10.

PESCI – Bye Bye, adorata Venere. Dopo avervi tenuto compagnia per diverse settimane, lunedì 2 l’astro della passione passerà oltre. Questo non potrà che farvi sentire un po’ orfani, un po’ depressi e giù di tono. Portati come siete a drammatizzare sempre, non mi stupirei se molti di voi questa settimana dovessero andare in giro con il muso lungo e le lacrimucce agli occhi. Va bene tutto, però non esagerate. Anche perché, Mercurio a parte, il vostro cielo continua ad essere superpropizio, cari pesciolini. Marte, Giove e Nettuno continuano a sostenervi senza se e senza ma, in quanto in transito proprio nel vostro spicchio di firmamento. Le ottime occasioni, poi, sia in campo sentimentale che in campo lavorativo continueranno ad essere attivate da Urano e dal Sole, in sestile dal segno del Toro. Non sprecate queste opportunità, mi raccomando!

