federica-calemme-vuota-il-sacco:-“ora-devo-dirvi-due-parole…”,-ha-perso-la-pazienza-di-brutto

L’ex volto del GF VIP, Federica Calemme, ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare tutta la verità. Ecco cosa sta succedendo

Insieme a Soleil, Sophie, Manuel e le sorelle Selassié è stata uno dei volti del GF VIP. Entrata in corso d’opera, Federica Calemme si è distinta per il suo modo di fare gentile e calmo, spesso in contrasto con il clima imperante dentro la casa. Nel reality di Canale5, poi, la modella e attrice ha anche incontrato l’amore in Gianmaria Antinolfi, con cui ha dato vita a una relazione che ha fatto impazzire tutti.

Nelle ultime ore, però, per lei sembrano esserci stati dei problemi. Federica Calemme non si è trattenuta e sui social si è lasciata andare a uno sfogo senza precedenti: parole pesantissime, ecco cos’è successo.

Federica Calemme, i video la fanno esplodere

Durante il GF VIP di quest’anno, sono state diverse le coppie che si sono create. Se per alcune il sogno di un’amore sembra essere già definitivamente tramontato, per altre sembra che Cupido continui a fare effetto. Una delle più chiacchierate, e una tra quelle che ha fatto più sognare, è quella composta da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due si sono fidanzati dopo un periodo di alti e bassi in cui, se la Principessa era convinta dei propri sentimenti, Manuel non ne aveva invece alcuna certezza.

Quando è sbocciato l’amore, però, i fan si sono subito affezionati al rapporto che li ha uniti. Fin da subito, i due hanno parlato del loro futuro e dei loro sogni, riferendosi anche a matrimonio e bambini. Un mese dopo la fine del reality, però, l’amore tra i due è tramontato e la separazione è stata annunciata tramite una fredda nota Ansa. Un’altra coppia che ha fatto sognare i fan è quella di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, che sembra riuscire a resistere anche tra i colpi della realtà.

Nelle ultime settimane, però, Federica è stata avvistata insieme ad Alessandro Basciano. I due, fotografati mentre passeggiavano, han gettato molti dubbi nei fan della coppia. Per zittire ogni voce è quindi intervenuto Gianmaria, che ha sottolineato che i due stavano solamente prendendo un caffè in quanto amici. La Calemme non ha però sopportato la portata mediatica del fatto e si è sfogata sui social:

Credo che sia doveroso dirvi due parole. Penso che state perdendo proprio la testa, continuo a vedere video miei pubblicato ovunque, quando esco io sono sempre in compagnia di amici/amiche , trovo tuto questo molto esagerato! Curatevi la cattiveria. — Federica Calemme (@FedericaCalemme) April 29, 2022

Chissà se, dopo questa uscita, la vicenda si chiuderà definitivamente. Sicuramente i fan della coppia saranno rassicurati da queste parole, che confermano che l’amore tra Federica e Gianmaria prosegue a gonfie vele.

